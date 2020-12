Oggi siamo abituati a gente senza titoli che crede e dice di fare scienza, magari passando il tempo a scopiazzare in rete il proprio sapere insieme alle trovate comiche per supportarlo. Un ottimo esempio di ciò ci viene spesso fornito dal Movimento 5 Stelle e dal suo fondatore.

Ma d’altra parte il Movimento afferma una cosa e dopo l'esatto contrario, e sarebbe persino disposto a negare l’evidenza, qualora ciò permettesse ai propri parlamentari di restare a Roma.

Pertanto, in un periodo dove la "vera scienza" cerca disperatamente di trovare soluzioni si finisce poi con il tentare di dare un senso logico a messaggi probabilmente ironici ma poco adatti al momento attuale, che fanno più che altro ritenere quanto l'effetto del tempo sia dannoso alle cellule umane... come dimostra il messaggio di Grillo per il Natale 2020.

Che "Beppe" oggi dica di volersi vaccinare (a meno che sia realmente così) è comunque comprensibile in quanto per la sua età sia da considerarsi in piena fascia di rischio, ma sarebbe però auspicabile che cedesse il suo privilegio ad altri, in considerazione delle posizioni tenute in passato sull'argomento vaccini, sia da lui che dal suo Movimento.

Ecco il messaggio di Natale del Beppe a 5 Stelle: “Auguri e buon anno a tutti. Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia. Io ho appena finito di montare un leggero, leggerissimo filo spinato con delle lucine natalizie attorno a casa, attaccato a una corrente, diciamo al fotovoltaico, al mio impianto da 24 volts, quindi non dà delle scariche potenti; ho provato con la 220 ma il mio vicino di casa c’è rimasto attaccato, quindi meglio la 24 o la 12 volts. Ho messo dei sacchetti di sabbia con carta natalizia e qui dentro siamo protetti e ci vogliamo tutti bene, siamo predisposti uno verso gli altri. Eh i vaccini… io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un’unica siringata. Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano tutte e due; poi verranno coperti dai vaccini americani e inglesi. In ultimo quello italiano che amalgamerà tutto l’insieme, quindi io sarò immune e vi consiglio di fare altrettanto fino al COVID 2045”.

Ma non bisogna neppure omettere quanto Grillo abbia scritto in passato:

La sfida attuale è quella di trovare un #vaccino per il #Coronavirus. Una volta scoperto, la prossima sfida sarà sicuramente la produzione e la distribuzione in tutto il mondo. Ecco la scoperta di un team di ricerca. https://t.co/FiIDxyD5dg — Beppe Grillo (@beppe_grillo) March 9, 2020

E a ulteriore conferma di quanto scritto all'inizio dell'articolo, non bisogna però neppure dimenticarsi di quanto da lui detto in un passato meno recente...