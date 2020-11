di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - Salerno. Quando il genoma del virus che sta provocando l'attuale pandemia fu scoperto e mappato, gli addetti ai lavori immaginarono subito quanto questo mostriciatolo di pochi nanometri potesse essere subdolo .

Non si tratta come ho più volte detto di un "virus extraterrestre" è un virus nuovo appartenente alla classe dei virus ad Rna che per propria natura hanno capacità enormi di cambiamento (mutazione).



Cosa sta accadendo attualmente?

Sembrerebbe che questo visus che oggi circola in Italia è una mutazione dell'originale e secondo alcune notizie proverrebbe dalla Spagna.

"Una variante di SARS-CoV-2 è emersa all'inizio dell'estate 2020, presumibilmente in Spagna, e da allora si è diffusa in più paesi europei. La variante è stata osservata per la prima volta in Spagna a giugno ed è stata a frequenze superiori al 40% da luglio. Al di fuori della Spagna, la frequenza di questa variante è passata da valori molto bassi prima del 15 luglio al 40-70% in Svizzera, Irlanda e Regno Unito a settembre. È diffuso anche in Norvegia, Lettonia, Paesi Bassi e Francia. Poco si può dire sugli altri paesi europei perché sono disponibili poche sequenze recenti. Le sequenze in questo cluster (20A.EU1) differiscono dalle sequenze ancestrali in 6 o più posizioni, inclusa la mutazione A222V nella proteina spike e A220V nella nucleoproteina. Mostriamo che questa variante è stata esportata più volte dalla Spagna in altri paesi europei e che gran parte della diversità di questo cluster in Spagna si osserva in tutta Europa. Al momento non è chiaro se questa variante si stia diffondendo a causa di un vantaggio di trasmissione del virus o se l'alta incidenza in Spagna seguita dalla diffusione attraverso i turisti sia sufficiente per spiegare il rapido aumento in più paesi". ***

In anteprima alcuni studi suggeriscono che al di là del modo diverso di interagire con l'organismo umano, sembra che il virus circoli più facilmente in individui giovani tra i 20-30 anni dove si riproduce con pochi o scarsi sintomi.

Costoro, pertanto, sarebbero i vettori principali verso i soggetti più anziani: ecco perché è "indispensabile" proteggere gli anziani e obbligare al distanziamento e alla mascherina i giovani.

Questo virus che sembra intelligente ma ovviamente non lo è, per sua stessa natura tende ad avere un rapporto dinamico con il nostro organismo, con cui vicendevolmente combatte. Inoltre ricordiamo che il virus per riprodursi deve avere organismi viventi, se li ammazzasse subito, morirebbe anche lui in breve tempo .

Ancora poco chiara è la situazione anticorpale nei paesi più colpiti, la durata dell'immunità e il numero di persone che hanno sviluppato anticorpi. Tra l'altro sono descritti casi di reinfezione e questo potrebbe complicare ogni discorso.

Il virus indubbiamente ha girato indisturbato tra la popolazione mondiale e oggi ha acquistato forza in quanto più persone sono portatrici del contagio.

Il virus per sopravvivere deve trovare una cellula ospite, esso è un corpo inanimato che per riprodursi deve per forza usare i sistemi enzimatici e metabolici della cellula ospite... che poi uccide.

Molto complesso descrivere cosa provochino questi "esseri inanimati", importante al momento che passi il messaggio seguente:

Usare mascherine.

Evitare luoghi affollati.

Proteggete gli anziani specialmente se ammalati.

I ragazzi e i giovani devono - devono come tutti - usare le mascherine.

Troppo spesso ad esempio nella mia città, vedo ragazzi senza mascherine: questo potrebbe a breve diventare qualcosa da evitare assolutamente e in modo incisivo.

Non allarmismo ma cerchiamo di seguire la scienza e non ... altro.

OGGI IL VIRUS CORRE... ABBIAMO OLTRE 400 DECESSI IN ITALIA ... la situazione potrebbe precipitare e per ritornare "normale" richiederebbe mesi se non anni.

Purtroppo, se non troviamo il rimedio, e se questi rimedi non vengono messi in atto in modo massivo, resteremo in situazione incandescente con serio rischio di disordini sociali.

La verità è che la vita di molti è cambiata e cambierà ancora , e se la ripresa non partirà da "ragionamenti nuovi" se pensiamo sempre allo stesso modo, se continuiamo a pensare a globalizzazione, opere e consumo del territorio. tutta l'umanità non ne uscirà fuori.

Questo virus in realtà è l'epifenomeno di comportamenti sbagliati che abbiamo avuto fino ad ora, rappresentando la presa di coscienza dei veri limiti umani. Purtroppo pensavamo di avere il mondo tra le mani, l'economia tra le mani, i pianeti tra le mani... ma un piccolo virus ha rimescolato le carte.

Questa esperienza, purtroppo negativa, deve essere come ho già scritto "un'opportunità", forse l'ultima, per rivedere comportamenti economici, sociali e politici.



*** Per maggiori informazioni (NB: pre print)

www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.25.20219063v1

