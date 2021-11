S. Anastasia. “Felicissima sera” il ritorno in teatro di Antonio Merone: con la partecipazione straordinaria del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli.

Torna il consueto appuntamento natalizio di Antonio Merone con lo spettacolo “Felicissima sera” al teatro Metropolitan sabato 11 dicembre alle 20,45.

Ritorna a rivivere dopo la pandemia il cine teatro Metropolitan con il suo direttore artistico Antonio Merone che sul palco festeggerà i 35 anni di carriera con il nuovo varietà “Felicissima Sera”; l’appuntamento è fissato per l’11 dicembre alle 20,45. Uno spettacolo in due tempi con interventi musicali e una farsa esilarante al secondo atto in pieno stile “meroniano”.

La regia è del bravo regista napoletano Antonino Laudicina. Il primo atto sarà caratterizzato da coinvolgenti momenti musicali e vedrà la partecipazione straordinaria del tenore Luca Lupoli e del soprano Olga De Maio, entrambi artisti del teatro San Carlo di Napoli e del cantante e chitarrista Domenico Di Marzo accompagnato dal violinista Lino Stellato. Antonio Merone si alternerà con i cantanti con alcune sue esibizioni tratte anche dalla celebre opera seicentesca “La Cantata dei Pastori” messa in scena dal capocomico anastasiano nel 2016 e nel 2018, dove riscosse un successo straordinario.

Poi la partecipazione del maestro Giovanni Sepe che accompagnerà gli artisti al piano. La serata sarà presentata dal giornalista Giuseppe Nappa. Nel secondo atto, invece, ad affiancare Merone la spalla di sempre Carmine Beneduce e due degli storici componenti della Compagnia teatrale diretta dal cavaliere anastasiano: Annamaria Varetti e Attilio Miani, trio che insieme al loro frontman sarà il protagonista indiscusso del recitato. Gli abiti sono realizzati dalla brava costumista Rosaria Riccio, l’amministrazione è seguita da Clelia Mosca e l’impianto audio e luci sono a cura della ditta Megaride. «Sarà una festa per celebrare i miei primi 35 anni di teatro» commenta Merone.

«Dopo quasi due anni di assenza non vedevo l’ora di ritornare in teatro con il mio tradizionale appuntamento natalizio. “Felicissima sera” è un varietà accattivante, il primo tempo sarà dedicato alla musica d’autore, il secondo invece sarà recitato e soprattutto esilarante. Non vedo l’ora di salire sul palco per il mio amatissimo pubblico».

Da lunedì 29 novembre sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino del teatro dalle 17 alle 20, per info contattare i seguenti recapiti telefonici: 0815305696, 347 632 5141.