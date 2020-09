Proseguono tra Armenia e Azerbaigian, al confine del Nagorno-Karabakh, i combattimenti, definiti tra i più intensi dal 2016 quando i morti furono oltre 200.

La Turchia ha già dichiarato il suo sostegno all'Azerbaigian, e lunedì, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha detto che l'Armenia deve porre immediatamente fine alla "occupazione" del Nagorno-Karabakh, unioca via per porre fine ad una crisi che dura ormai da anni.





#Turkey's President #Erdogan claimed today the US, Russia and France threatened his gov't over reports of Turkish arms/troops deployments against #Armenia in favor of #Azerbaijan, accused the Minsk Group of deliberately blocking the resolution of Nagorno Karabakh conflict. pic.twitter.com/yYhcvgAI3u