Vedendo l'Inter in Supercoppa umiliare la Lazio con tre reti (a zero) capisco perchè è prima in campionato e capisco anche perchè la Lazio sia invece in caduta libera. L'Inter, molto probabilmente vincerà la Supercoppa e sarà la quinta del tecnico Simone Inzaghi. Non credo che il Napoli, questo Napoli, cosi falcidiato dagli infortuni e da una stagione balorda, possa porre resistenza allo squadrone lombardo. Gli azzurri già devono essere strafelici di aver strapazzato la Fiorentina, giocando prevalentemente in difesa, per poi ripartire in contropiede. Di più non si può chiedere agli uomini di Mazzarri. Nel calcio tutto è possibile, ma qui stiamo parlando di Fantacalcio. L'Inter è davvero di un altro pianeta. E stasera lo ha dimostrato, battendo i laziali grazie alle marcature di Thuram, Calhanoglu su rigore e Frattesi. E' altresi giusto ricordare che lo spumeggiante gioco sarriano non si intravede ormai, dall'epoca napoletana. Sarri si è molto involuto, suo malgrado e i giocatori biancocelesti non lo seguono. Sarà Napoli-Inter la finale della Supercoppa Italiana. A Riad la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. All'Al Awwal Park è un monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram (17') sblocca la gara su assist di tacco di Dimarco, Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Calhanoglu a raddoppiare dal dischetto, Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi (87') chiude i conti in contropiede.

LE STATISTICHE

• L’Inter disputerà la 12ª finale di Supercoppa Italiana nella sua storia, eguagliando il Milan al secondo posto nel torneo, solo la Juventus ne conta di più (17).

• Marcus Thuram è il 2° giocatore francese dell'Inter a segnare nella Supercoppa Italiana, dopo Patrick Vieira (doppietta il 26 agosto 2006 contro la Roma).

• L'Inter è una delle sole tre squadre, insieme a Real Madrid e Manchester City, a vantare già ben tre giocatori in doppia cifra di gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni: Lautaro Martínez (20), Hakan Çalhanoglu (10) e Marcus Thuram (10).

• Con la rete realizzata contro la Lazio Marcus Thuram ha preso parte a 100 gol nei cinque principali campionati europei considerando tutte le competizioni (71 reti e 29 assist).

• Considerando tutte le competizioni, tra i centrocampisti solamente Jude Bellingham (17) e Mohammed Kudus (12) hanno segnato più gol rispetto a Hakan Çalhanoglu (11) in questa stagione nei cinque principali campionati europei.

• Hakan Çalhanoglu è il giocatore che in questa stagione ha realizzato più gol su calcio di rigore nei cinque principali campionati europei considerando tutte le competizioni (nove su nove battuti). • L’Inter ha vinto tre partite di fila in Supercoppa italiana per la prima volta nella sua storia.

• Dal suo arrivo all'Inter nella stagione 2021/22 Hakan Çalhanoglu ha segnato ciascuno dei 14 rigori calciati con la maglia nerazzurra - nel periodo, tra i giocatori che hanno battuto almeno 10 penalty nei cinque principali campionati europei considerando tutte le competizioni l'unico altro a registrare una percentuale di realizzazione del 100% oltre al turco è Nicolás González (10/10).

• Solo Lautaro Martínez (cinque) e Lorenzo Lucca (quattro) hanno segnato più reti di Davide Frattesi (tre) subentrando a gara in corso tra i giocatori della Serie A 2023/24 tra tutte le competizioni.

• La Lazio ha perso tre match consecutivi (due in Serie A, uno in Supercoppa italiana) contro l’Inter in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo compreso tra maggio 2008 e maggio 2009 (una in Coppa Italia e due in Serie A in quel caso).

• Considerando le ultime due stagioni, nessun giocatore italiano ha fornito più assist rispetto a Federico Dimarco nei cinque principali europei in tutte le competizioni (15, come Cristiano Biraghi)

. • Solo contro la Juventus (45) la Lazio ha subito almeno tre reti in più partite in tutte le competizioni rispetto che contro l'Inter (40).