Alessandro D'Anna Trio nel tributo a John Taylor

Il progetto "Tribute To John Taylor" nasce dall'idea del batterista Alessandro D'Anna dopo l'esperienza vissuta a Siena Jazz con il maestro John Taylor.

Dopo diversi anni il batterista trova per caso in una vecchia borsa gli spartiti che Taylor gli aveva regalato e decide di inserirli in un progetto in suo onore.

Il concerto presenterà diverse composizioni di Taylor, Wheeler e alcuni brani della tradizione jazz americana.

Sul palco Vittorio Solimene (piano), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Alessandro D'Anna (batteria).

Martedì 16 ottobre

Ore 21.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 - Roma

Euro 15 (ingresso e prima consumazione)

Infoline +390657284458