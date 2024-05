Prodotti senza tempo per regalare esperienze culinarie eccezionali

Ogni mamma è speciale e proprio per questo è importante festeggiarla con un regalo che sia duraturo nel tempo. I prodotti Le Creuset sono sinonimo di alta qualità e rappresentano la scelta ideale per celebrare al meglio questa ricorrenza: che si tratti di una giovane mamma che ama cucinare o di una nonna che tramanda le sue ricette di famiglia, con Le Creuset la Festa della Mamma è l'occasione perfetta per riunirsi e creare nuovi ricordi duraturi nel tempo.

Le casseruole e cocotte in ghisa vetrificata o gli utensili da cucina in gres vetrificato declinate nelle nuance Rosso Prugna, Chambray, Shell Pink e Meringue sono perfette non solo per preparare deliziosi menù ma anche per portare sulla tavola stile, eleganza e la giusta atmosfera di festa: dalle pietanze salate per un pranzo speciale, fino ai dolci per una merenda come la golosa Victoria sponge cake e il mini-pudding alle pere.

I prodotti Le Creuset sono il regalo perfetto per riempire d’amore questa giornata: sono eleganti, colorati, sinonimo di qualità e destinati a durare negli anni in cucina e regalare ogni giorno esperienze culinarie eccezionali e creare ricordi indimenticabili.

I PRODOTTI LE CREUSET SUGGERITI PER CELEBRARE LA FESTA DELLA MAMMA



Tegame Basso Evolution 30 cm | Colore: Rosso Prugna, Chambray

La forma larga e piatta e i lati poco profondi lo rendono perfetto per rosolare carne e verdure, cuocere a fuoco lento, friggere e cuocere in forno. Esalta anche la caramellizzazione, per pietanze ancora più invitanti.

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 315 euro

Pirofila Rettangolare Tradition 16 e 19 cm | Colore: Shell Pink

Una pirofila perfetta per cucinare in forno ad alte temperature. La forma rettangolare consente di preparare moltissime ricette, come piatti di carne, patate, lasagne e crumble.

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 40 e 52 euro

Tazza Mug London 350ml | Colore: Shell Pink e Meringue

Ideale per una bella tazza di tè o caffè, è realizzata con cura artigianale, utilizzando gres di alta qualità, vetrificata con colori brillanti.

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 17 euro

Mini Cocotte | Colore: Rosso Prugna, Chambray, Shell Pink e Meringue

Le Mini Cocotte sono perfette per cucinare e servire monoporzioni o contorni, ma anche per condimenti, salse e stuzzichini. Inoltre, grazie al loro coperchio, è possibile utilizzarle per riscaldare salse anche nel microonde. Piccole ma dalle mille funzioni!

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 25 euro

Set per la tavola Coupe Collection | Colore: Meringue

I piatti e ciotole della Coupe Collection sono caratterizzati da forme tondeggianti per aggiungere un tocco di eleganza alla tavola. Scopri tutte le dimensioni e forme: Ciotola Cereali, Piatto Frutta, Piatto Fondo e Piatto Piano.

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 19, 22, e 24 euro

Alzata per torte | Colore: Meringue

Una splendida alzata per torte diventa la protagonista della tua tavola. Realizzata in gres vetrificato di alta qualità, è elegante e resistente. Può essere usata anche nel forno e nel microonde, o per conservare in frigorifero la torta avanzata.

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 65 euro

Coffee Press | Colore: Rosso Prugna, Chambray

Questa Coffee Press in gres vetrificato è perfetta per servire un ottimo caffè in ogni momento della giornata. La robusta superficie vetrificata e il pomolo in acciaio inox sono pensati per durare nel tempo.

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 74 euro

Bollitore Kone | Colore: Meringue

Realizzato in acciaio smaltato, aggiunge un tocco di colore alla casa e stile ai rituali quotidiani. E quando l’acqua è pronta, fischia!

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 109 euro

Macina Sale e Pepe | Colore: Rosso Prugna, Chambray

Combinazione di stile, funzionalità e colore straordinario, il macina sale e il macina pepe Le Creuset doneranno alla cucina e alla tavola un nuovo tocco di stile. La macina è robusta e resistente e consente di ottenere una macinatura fine o grossolana, secondo le preferenze.

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 42 euro