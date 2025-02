La vita, intesa in senso cristiano, è considerata un miracolo, un prodigio, un dono che ci viene fatto dal Signore e per questo motivo va vissuta al massimo e fino in fondo, godendo di tutti quei momenti di gioia e di felicità che ci regala. “Prodigio” è anche l’ultima canzone di Don Pasquale Ferone, con la quale vuole celebrare proprio la vita che ci è stata donata dall’Altissimo.

“Prodigio” arricchisce il già nutrito patrimonio musicale di Don Pasquale Ferone, sacerdote della provincia di Napoli con una forte passione per la musica, in particolare per i brani di ispirazione cristiana. Sin da bambino si avvicina alla chiesa insieme alla famiglia e a 15 anni già impara a suonare la chitarra, fedele compagna con la quale anima le celebrazioni e gli incontri di preghiera carismatica nella sua parrocchia.

“Se la pace cercherai il tuo cuore sentirà la presenza del Signore, custodiscila perché ogni volta avvertirai il bisogno del Suo amore” – queste sono le strofe iniziali con le quali inizia la canzone, semplici quanto significative. Don Pasquale Ferone parla della vita, fatta di sfide quotidiane e di ostacoli che a volte ci mettono a dura prova. In questi casi però c’è un porto sicuro dove attraccare, sempre e comunque, e quel porto sicuro è proprio il Signore.

Don Pasquale ci invita a vivere la vita intera con le braccia aperte e distese verso il Signore, poiché Lui è sempre lì e non ci volterà mai le spalle. Il parroco, nel dialogo diretto, chiaro e senza filtri con i suoi ascoltatori, li ammonisce silenziosamente a non rivolgersi a Dio o a pregarLo solo quando sono in difficoltà o ne hanno bisogno, ma li sprona a farlo sempre, in ogni momento della vita. Dio è gioia e quindi pregare ogni giorno significa illuminare la propria vita con un’abbagliante ventata d’amore.

“Quando il cuore avvertirà la mancanza di serenità, la tua fede sosterrà il cammino verso Lui” – quest’altra strofa, nella seconda parte della canzone, rafforza quanto detto nella prima parte. Nei momenti di sbandamento purtroppo siamo preoccupati di ciò che può succedere e di conseguenza siamo meno sereni. Ed è in questi momenti che Dio sopraggiunge in nostro aiuto, donandoci la fede necessaria per affrontare col giusto piglio ogni avversità che la vita ci riserva.

Oggi Don Pasquale Ferone vanta 50 brani di evangelizzazione e lode, tutti disponibili su piattaforme digitali e servizi di streaming. Buon ascolto con la musica di ispirazione cristiana di Don Pasquale Ferone!

BIOGRAFIA

Don Pasquale Ferone è un sacerdote della provincia di Napoli con una profonda passione per la musica, in particolare per la composizione di brani di ispirazione cristiana. Fin dalla sua infanzia, ha frequentato assiduamente la chiesa con la sua famiglia. All'età di 15 anni, ha imparato a suonare la chitarra, diventando presto un animatore nelle celebrazioni e negli incontri di preghiera carismatica nella sua parrocchia.

La sua formazione spirituale è stata influenzata dal Rinnovamento Carismatico Cattolico, ricevendo il "Battesimo nello Spirito" a soli 10 anni. Questo ha contribuito a rafforzare la sua decisione di intraprendere il cammino del sacerdozio. Nel 1998, ha risposto alla sua chiamata diventando sacerdote, continuando nel contempo a coltivare la sua passione per la musica. Dal 2017, Don Pasquale ha iniziato a comporre musica di ispirazione cristiana, diventando nel frattempo parroco nella provincia e nella periferia di Napoli. Tra i suoi lavori figurano album come "Certezza", "Confidenza", "Come roccia", "Il dono della Vita" e "Fedeltà". Ha anche pubblicato singoli come "Fiducia", "Guarda il Cielo" e "Gioia immensa sarà". Attualmente, ha all'attivo 50 brani di evangelizzazione e lode, tutti disponibili su piattaforme digitali e servizi di streaming.

