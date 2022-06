Singapore, che ambisce a decarbonizzare il settore energetico entro il 2050, organizza la Energy Grand Challenge (Youth) 2022, una gara per dare opportunità alle nuove idee per la produzione di energie sostenibili.

Partner del concorso sono aziende del settore anche di altissimo livello, come la Keppel Infrastructure, la Schneider Electric e la Sembcorp Industries.

Da quest’anno l’Autorità del Mercato dell'Energia (EMA) ha ammesso gli studenti del ciclo di istruzione superiore, che insieme a quelli degli istituti tecnici, dei politecnici e delle università autonome possono co-creare insieme alle grandi aziende nuove soluzioni di energia sostenibile per la riduzione delle emissioni di carbonio: si parla ad esempio di come aumentare il rendimento dei pannelli solari o migliorare la tenuta della rete elettrica messa in difficoltà dalla crescita dell’uso di veicoli elettrici.

Alla squadra che proporrà i progetti più innovativi andranno 10.000 dollari singaporesi (l’equivalente di circa 6.800 euro).