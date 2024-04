Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, e Lorenzo Barbo, AD di Amazon Italia Logistica, si sono recentemente incontrati al fine di siglare un nuovo accordo tra le due società volto a sviluppare le potenzialità del trasporto intermodale e sostenibile: Amazon utilizzerà i treni del Gruppo FS per il trasporto di merci tra i centri di distribuzione in Italia e Germania.



Sabrina De Filippis e Lorenzo Barbo si incontrano per siglare la partnership Amazon-Mercitalia Logistics

Per i suoi trasferimenti di merci tra Italia e Germania, Amazon si varrà d’ora in poi dei trasporti sostenibili, intermodali e all’avanguardia tecnologica di Mercitalia Logistics: ad annunciarlo è l’AD Sabrina De Filippis, che ha recentemente incontro il leader di Amazon Italia Logistica Lorenzo Barbo al fine firmare l’alleanza tra le due società. Una scelta, da parte di Amazon, con una forte valenza ambientale, dal momento che permetterà di evitare l’emissione di oltre 9.000 tonnellate di emissioni di CO2 che sarebbero state prodotte dal trasporto su strada. Le merci viaggeranno invece su diversi collegamenti ferroviari gestiti da Mercitalia Intermodal e TX Logistik, tra cui in particolare le linee Herne-Verona e Duisburg-Pomezia. A margine dell’incontro, Sabrina De Filippis ha sottolineato come la partnership con Amazon sia coerente con gli obiettivi ambientali a lungo termine stabiliti dall’Unione Europea: “Questo accordo con Amazon testimonia l'impegno del Polo Logistica del Gruppo FS per offrire soluzioni di trasporto più sostenibili alle aziende partner. I collegamenti ferroviari da e per la Germania si inseriscono nel nostro piano strategico, in linea con l'obiettivo europeo di far viaggiare in treno il 30% delle merci entro il 2030”.



Sabrina De Filippis: la leadership innovativa di Mercitalia Logistics



L’AD Sabrina De Filippis ha evidenziato come la riduzione delle emissioni che conseguirà all’accordo non deriva solo dalla natura strutturalmente più sostenibile del viaggio in treno, ma anche da pratiche virtuose che Mercitalia Logistics attua per aumentare l’efficienza del servizio riducendo al contempo l’impatto ambientale. “Siamo costantemente impegnati nell’adottare tecnologie avanzate nelle nostre iniziative, come l'accoppiamento automatico digitale delle carrozze merci o la digitalizzazione dei magazzini, che aiutano a ridurre le emissioni associate alle operazioni logistiche garantendo comunque un servizio di alta qualità”, ha dichiarato l’AD. “Nel 2022, grazie al nostro modello di logistica sostenibile integrato, siamo stati in grado di evitare emissioni di gas serra per circa 1,8 milioni di tonnellate in tutta la nostra attività”.