Il progetto e l'idea di ritornare a correre in go kart dopo tanti anni. Un sogno di gioventù che è rimasto in sospeso per troppo tempo per Gianluca Follieri che dopo un decennio di corse ad alti livelli negli anni novanta, fondò assieme a suo fratello Alessio una squadra corse nel 2000. Dopo aver lasciato il progetto nel 2008 i due fratelli hanno rivisto le priorità e deciso di rientrare nel mondo delle corse.

Sostenuti dalla Aster Academy International, per la diffusione e il sostegno del progetto, hanno lanciato la loro idea di una "Scuola Piloti" (Aster Kart Academy) per dare l'opportunità ai giovanissimi che vogliono entrare nel mondo delle corse e ai meno giovani che hanno una grande passione per il kart, per l'automobilismo e le corse, di poter trovare una squadra, una scuola e un ambiente per condividere e praticare la passione del karting.

Un progetto ambizioso che sarà seguito anche a livello social, un esperimento che rafforza quelle sinergie di riunire gli appassionati di questo sport. Dai canali youtube e facebook la diffusione e promozione dell'iniziativa che dall'apertura sarà seguita in tempo reale in pista e fuori nella preparazione di gare, prove ed eventi organizzati per tutti gli appassionati.





www.youtube.com/watch?v=5ZuFj4R6XM4&t=68s