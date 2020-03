Di Vincenzo Petrosino- Oncologo Chirurgo- SALERNO-

Aeroporto Costa d’Amalfi: i sindaci di Pontecagnano, Bellizzi e Montecorvino Pugliano... devono leggere la sentenza del Tar e spiegare ai propri cittadini cosa dice e perche' !

Su diversi quotidiani italiani, anche a diffusione nazionale, si sono letti molti articoli relativi all'aeroporto Costa d’Amalfi e all'annullamento da parte del Tar dei due decreti ministeriali che lo riguardavano.

Sarebbe opportuno però per i vari giornalisti che hanno scritto sul tema - spesso firme importanti anche se non titolate a parlare di ambiente e salute - andare a leggere bene la sentenza, comprendere cosa è accaduto, comprendere che la Via aveva già tre prescrizioni (dettate oltretutto da chi scrive) che ne inficiavano l'iter.

Sarebbe necessario leggere e comprendere gli atti allegati al procedimento invece di parlare solo contro i 13 cittadini ricorrenti e, peggio ancora, contro i giudici del Tar.

Bisogna capire l'argomento trattato e il perché sono stati annullati due decreti nonostante l'opera fosse stata catalogata come da farsi.

Ed a fermarla, non sono stati solo motivi ambientali come si è scritto... e non è stato affatto un atto sconsiderato contro lo Stato: i Giudici dovrebbero agire contro lo Stato? dovrebbero avvallare anche gli errori?

Siamo onesti. Ma vi pare possibile che 13 persone definite come “indiani”, “terrazzani”, coltivatori di fragole con interessi privati... siano andate al Tar opponendosi a due ministeri, l’Enac , la regione Campania e il consorzio aeroporto e, nonostante l'anello al naso abbiano vinto contro una marea di avvocati messi insieme da quel po' po' di schieramento di aziende e istituzioni?

Non sarebbe invece opportuno leggere la sentenza, comprendere cosa sia l’articolo 32, che tra l'altro in questi giorni è stato richiamato più volte per il coronavirus?

Non sarebbe opportuno che i sindaci dei territori interessati (Pontecagnano, Bellizzi e Montecorvino Rovella) iniziassero a domandarsi che forse qualche problema ai propri concittadini poteva giungere dalla realizzazione dell’aeroporto?

Possibile continuare ad ignorare la scienza?

Perché cari Sindaci dare credito agli imprenditori, industriali , ai sindacati e a coloro che parlano di pseudo ambientalismo se , pur avvertiti tutti, dovreste conoscere, anche dalla letteratura scientifica mondiale , cosa significhi per un territorio avere un aeroporto sulla testa ?

Il fumo dei posti di lavoro e del benessere di altri lasciamolo un poco per le campagne elettorali.

Qui stiamo parlando di zona agricola ricca e produttiva dove girano milioni di euro per la quarta gamma e prodotti caseari, parliamo di un zona vicino al mare con una litoranea assolutamente da schifo, abbandonata , si pensa ad un aeroporto che servirebbe altri invece di rilanciare la vera economia locale che è la costa e l'agricoltura , valorizzare ciò che è la vocazione del territorio? Ma la popolazione tutta conosce davvero i rischi sorvolati , le ricadute di inquinanti, il problema rumore , e tanto altro? Ma la popolazione conosce che si tratta non di allungamento di una pista ma di ben 56 ettari di terreno da utilizzare ? Si tratta di ben 60 campi di calcio , do famiglie da espropriare di case e terreni?

Lo sapete tutti che le relazioni ambiente patologie e d inquinanti sono state da me redatte anche per Firenze oltre che per Salerno, Linate, Capodichino, leonardo Da Vinci... e qualcuno dovrebbe anche conoscere che non sono " opinioni " ma forti evidenze cliniche supportate da studi.

Purtroppo la “ scienza va ascoltata “ anche se a volte può condurre a sacrifici. La scienza serve ad evitare errori che forse molti di voi sindaci o politici non conoscete per ignoranza in materia.

EVITATE di rifare errori come Ilva-Augusta-Sarroch-Solvay-Tdf- Basilicata-Trieste - inceneretirori, ferriere, fonderie ...Veneto..

Cosa vorreste sostenere oggi : che gli inquinanti fanno bene alla salute della popolazione di cui siete responsabili?

Non siete proprio voi, in questi giorni, a parlare di scienza e di articolo 32? di salvaguardia della salute e di tante belle parole ? Non è della politica tutta l'invito " ad ascoltare la scienza" ?

Come mai, oggi siamo medici e importanti scienziati da ascoltare e di cui seguire le indicazioni e domani no?

Vogliamo fare ascoltare selettivamente solo quello che interessa?

Ripeto fortemente e che sia chiaro : Il progresso , se progresso fosse, non può mai avere un prezzo...si trovano altre soluzioni , altre strade, ma si salvaguarda la salute della gente.

Il progresso inoltre non può e non deve mai richiedere il sacrificio di altri, non esite Pil o altro che possa reggere il confronto con la salute umana.

La scienza ascoltata a senso unico non va bene...

Quale sarebbero le differenze rispetto al coronavirus?

Secondo voi combattere contro un virus o degli inquinanti sarebbero due cose diverse? Certo, il modo di agire è diverso, le morti sono diverse..ma l'articolo 32 della Costituzione è lo stesso. ed è inviolabile.

Non vi spiego la sentenza e neppure la pubblico: chi la conosce la spieghi ai cittadini, agli industriali, ai sindacati... chi non la conosce la legga ed i giornalisti, almeno quelli seri, facciano informazione e non campagna elettorale di parte.