“Non chiudere le ali pensando di non saper volare, in realtà chiudi soltanto il tuo cuore...”

Anna Campo ci parla dei suoi libri...

I miei libri sono due raccolte di racconti dove i protagonisti riescono a sconfiggere l'oscurità che c'è in loro per trasformarla in vita.

Il messaggio che voglio lanciare con questi racconti è proprio questo: Prendiamo in mano la nostra vita, non lasciamo che siano gli altri a vivere per noi. Solo così possiamo trasformare l'Oscurità in Luce. Quella vera.

Con Un Gomitolo di Storie sono rimasta molto contenta... ho fatto presentazioni in varie città, sono andata a Fiere e a firma-copie ma Dialoghi D'Aria, purtroppo, è uscito due mesi prima del Covid e questo ha fermato le presentazioni, le Fiere ecc. Questo, senza dubbio, ha rallentato le vendite.

Sto cercando di fare qualcosa on-line ma non è come essere di persona nelle librerie e nei centri culturali. Spero, come tutti, che questo blocco finisca e così riprenderemo a partecipare insieme a tutti gli altri.

Sto riscrivendo, al PC, un libro che ho scritto tanti anni fa con le mie figlie su dei quadernoni (si parla di vent'anni fa circa). Parla delle esperienze, della vita di un gruppo di ragazzi della quarta e quinta superiore di un Liceo della bellissima Udine della fine degli anni 90.