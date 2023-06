Evento poetico itinerante ideato e curato da Rita Pacilio e da Giuseppe Vetromile.

3° Incontro: Casa del Divin Maestro, Ariccia (Roma)

Sabato 17 – Domenica 18 giugno 2023

Si svolgerà nuovamente ad Ariccia, presso la struttura ricettiva della Casa del Divin Maestro, situata nelle vicinanze del Lago Albano, il terzo incontro del “Festival della Poesia lungo la via… un altro dire la poesia”. L’evento è stato ideato l’anno scorso dai poeti Rita Pacilio e Giuseppe Vetromile, con l’intento di creare momenti di riflessione e di condivisione poetica attorno a determinati temi di particolare importanza personale e sociale.

Una trentina di poeti e amici interessati alla poesia e alla cultura in genere, si ritroveranno quindi ad Ariccia il prossimo fine settimana, 17 e 18 giugno, per trascorrere insieme, convivialmente, un sabato pomeriggio e una domenica mattina, discutendo, riflettendo e leggendo testi poetici sul tema proposto: “Padri e figli… sulla poesia: legami biologici, emozionali e spirituali”. Saranno i curatori, Rita Pacilio e Giuseppe Vetromile, dopo i saluti di benvenuto, ad iniziare i lavori, e in particolare la stessa Rita Pacilio darà lo spunto con una sua introduzione critica, invitando poi i partecipanti ad esprimersi in poesia. Sono previsti due turni di intervento il sabato pomeriggio e un terzo la domenica mattina.

info: [email protected]

