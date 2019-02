The Long Night: svelata la trama del prequel di Game of Thrones?

Cosa possiamo aspettarci dal prequel di Game of Thrones? La candidata all'Oscar Naomi Watts, come minimo.

L'HBO ha già annunciato il nome dell'attrice che interpreterà il ruolo di uno dei protagonisti. I fan della serie "Game of Thrones" hanno finalmente ricevuto qualche notizia riguarda al nuovo capolavoro dell'emittente televisiva statunitense.

Come riporta George Martin nel suo blog, la prima attrice del prequel sarà proprio Naomi Watts. L'attrice britannica, conosciuta grazie alle opere come "21 grammi" , "Divergent" e il thriller "Mulholland Drive", è ora impegnata in diverse pellicole.

A dire di più, a breve dovrebbe uscire un film diretto da Julius Onah, dove insieme alla 50enne Naomi vediamo Octavia Spencer e Tim Roth.