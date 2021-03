Il 23 marzo 2021 Maurizio Casasco è stato eletto Presidente di CEA-PME, Confederazione Europea delle Piccole e Medie Imprese.

Il Dottor Casasco è anche presidente di Confapi dal 2012 ed era stato Vicepresidente di CEA-PME.

La notizia è stata accolta con grande gioia e ha suscitato appassionato entusiasmo. Fra i principali obiettivi del presidente ci sono quelli di promuovere l'occupazione giovanile e femminile, favorendo una nuova generazione di imprenditori: aziende e lavoratori creativi, pronti al rischio, e decisi nel portare avanti le proprie idee.

Con particolare soddisfazione, l'Ingegner Carlo Maria Martino, presidente di Confapi Puglia e fondatore della Tecnomec Engineering Srl, ha commentato questa elezione:

«L'elezione del nostro Presidente in una Confederazione così prestigiosa e riconosciuta a livello internazionale, ci riempie di orgoglio e conferma la solidità e la bontà del lavoro che quotidianamente svolgiamo per rendere le PMI sempre più coinvolte sia in ambito nazionale che internazionale.

Questa elezione sorride all'Italia e alla Confapi.

Faccio le mie più sentite congratulazioni al Presidente Casasco con il quale condivido la mission di valorizzare i giovani e l'occupazione femminile.

L'imprenditoria va aiutata, senza se e senza ma, investendo proprio sui giovani.

A tal proposito mi sembra calzante ricordare una frase spesso usata dal Presidente Casasco: “Mai aver paura del cambiamento”».

Le parole dell'Ingegner Martino sono la testimonianza della solidità della Confapi e di un'unità di intenti che punta verso un futuro più sostenibile.