07/02/2018 10:39 - Per la serata dedicata all'amore il progetto “Chansonnier” repertorio delle “chanson” francesi in auge dagli Anni '40 fino agli Anni '70, molte delle quali, per la loro bellezza e intensità, nel tempo… (nextpress)

07/08/2017 12:19 - Se ne è andata Stefania Fiorentino, la mamma di Bea, la bambina costretta in un corpo-armatura, a causa di una malattia rara che trasforma in ossa le parti molli delle articolazioni rendendo rigido… (periodico Daily)

Anticipazioni Un posto al sole: SILVIA e la VOCE MISTERIOSA di EMANUELE

07/01/2018 23:50 - Come avrete sicuramente notato dalle puntate di Un posto al sole andate in onda in questi giorni, c’è qualche problema editoriale per Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci), il cui nuovo… (pego40)