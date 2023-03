Metti una domenica di sole a Bolzano, in corrispondenza di gara-3 dei quarti di finale dell'Ice Hockey League fra la squadra di casa e il Linz, nel campionato sovranazionale che unisce formazioni di Austria, Italia, Slovenia e Ungheria.

Al tavolo in giardino della Batzen Häusl, splendida birreria di via Andreas Hofer, siedono assieme tifosi del Bolzano e del Riessersee, storica squadra tedesca, in evidente trasferta di supporto agli amici bolzanini.

Una gara-3 che ha poi detto male ai biancorossi sudtirolesi, sconfitti 2-1 dai Black Wings dell'Alta Austria.

Resta il piacere dell'incontro e della condivisione sportiva, qualcosa che l'hockey, rispetto al calcio, propone molto più frequentemente, al di là di antiche scaramucce da strapaese, che videro proprio protagoniste, nel corso degli anni, ora una ora l'altra squadra di Milano e gli ultras bolzanini.

Chi vive però di hockey sente quasi sempre una comune passione, che affratella più che divide, al di là dei colori.