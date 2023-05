La storia è una eterna commedia in atti in cui gli attori recitano ogni volta parti diverse.

Oggi in Russia si celebra il ricordo di un evento fondamentale anche per la nostra storia, e credo sia sbagliato che questa data non venga adeguatamente ricordata a celebrata in tutto il mondo, con il ricordo dei tanti milioni di morti di tutte le nazionalità. Anni fa sono stato in Normandia, a Omaha Beach, e di fronte a quella sterminata distesa di croci bianche, dove c’erano nomi di tutte le nazionalità e di tutte le fedi, il solo pensiero ti mozza il respiro. Ma è giusto e credo facciano bene in Russia a celebrare in modo solenne quella data, perché proprio da loro è cominciata la sconfitta del nazismo. Furono donne e uomini russi infatti, sacrificandosi in milioni, a fermare le truppe del Reich con la straordinaria resistenza di Stalingrado che invertì le sorti del conflitto. Ma fu anche uno straordinario momento di solidarietà tra le nazioni consapevoli della minaccia che si correva; e infatti il popolo russo non fu lasciato da solo a combattere contro l’invasore. La Lend-Lease Act fu infatti utilizzata per sostenere militarmente anche la resistenza russa a cui furono inviati dagli alleati circa:

14 mila aerei, 409526 veicoli di cui 43728 jeep, 3510 mezzi anfibi, 12161 blindati da combattimento, 136190 pezzi d’artiglieria leggera, 325784 tonnellate d’esplosivi, 205 torpedini, 140 cacciatorpediniere, 28 fregate. Treni e mezzi trasporto truppe e merci e altro materiale per un valore attuale di oltre 170 miliardi di dollari.

Lo so che decine di ditini e sopracciglia sono pronte ad alzarsi, raffiche di ma…pronti a obiettare che…e conosco a memoria tutte le argomentazioni usate e non c’è alcun bisogno qui di ripetermele. Pongo solo una domanda: avreste allo stesso modo in cui lo fate ora, condannato anche quell’invio di armi? In nome di un categorico no alla guerra, di una pace indefinita, di una fantomatica iniziativa diplomatica avreste fatto marce e sfilate per lasciare il popolo russo solo a difendersi a mani nude? Non mi aspetto commenti, chi vuole, nel suo privato, faccia un collegamento e ci rifletta!!!