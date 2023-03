Si sono svolti a Nyon in Svizzera, nella sede della Uefa, i sorteggi per i quarti di finale delle coppe europee, dopo che giovedì si sono disputate le partiste di ritorno degli ottavi di Europe e Conference League, con la Lazio unica squadra italiana ad essere eliminata.



Questo l'esito del sorteggio dei quarti di finale di Champions League:

Andata: 11/12 aprile

Real Madrid - Chelsea

Benfica - Inter

Man City - Bayern

Milan - Napoli

Ritorno: 18/19 aprile

Chelsea - Real Madrid

Inter - Benfica

Bayern - Man City

Napoli - Milan

Nella stessa occasione sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali:

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio

Milan / Napoli - Benfica / Inter

Real Madrid / Chelsea - Man City / Bayern







Questo l'esito del sorteggio dei quarti di finale di Europa League:

13 e 20 aprile

Man United - Siviglia

Juventus - Sporting CP

Leverkusen - Union SG

Feyenoord - Roma

Nella stessa occasione sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali:

11 e 18 maggio

Juventus/Sporting CP - Man United/Siviglia

Feyenoord/Roma - Leverkusen/Union SG







Questo l'esito del sorteggio dei quarti di finale di Conference League:

13 e 20 aprile

Lech - Fiorentina

Gent - West Ham

Anderlecht - AZ

Basilea - Nizza

Nella stessa occasione sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali:

11 e 18 maggio

Lech / Fiorentina - Basel / Nice

Gent / West Ham - Anderlecht / AZ



Com'è andata per le italiane? Come meglio non si poteva, in tutte e tre le competizioni. Unica squadra italiana che non è stata favorita dal sorteggio è la Juventus che nei quarti dovrà affrontare i portoghesi dello Sporting che giovedì hanno eliminato l'Arsenal a Londra. Non solo. Nel caso riuscisse a passare il turno, dovrà poi vedersela con la vincente tra Siviglia e Manchester United... tutt'altro che una passeggiata.