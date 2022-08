Due tamarri", descritti come noti noti trapper (cioè compositori di musica trap), tali Jordan e Traffik, armati di coltello e gridando «vogliamo ammazzarti perché sei nero», alla stazione di Carnate, in provincia di Monza, hanno rubato ad un operaio nigeriano di 41 anni lo zaino e la bicicletta, gettando quest'ultima sui binari.

I due razzisti, al secolo Jordan Tinti e Gianmarco Fagà, hanno preso di mira, in pieno pomeriggio, l'uomo di colore mentre percorreva il sottopassaggio spingendo la propria bici.

I due, a torso nudo, si sono impossessati della bici e dello zaino che il nigeriano portava in spalla, minacciandolo con insulti razzisti. La vittima, una volta a distanza, ha ripreso con uno smartphone i due giovani, che sono poi saliti sul treno per Monza. Poco prima li aveva invitati a restituirgli quanto gli avevano preso, ma i due, per tutta risposta, hanno buttato la refurtiva sui binari, pure filmando ciò che stavano facendo.

Tamarro Jordan e tamarro Traffik sono stati successivamente arrestati a Bernareggio, con il fermo eseguito dai carabinieri della compagnia di Vimercate, per il reato di rapina aggravata dall'uso del coltello e dalla discriminazione razziale.

I due non sono sconosciuti sconosciuti ai casellari giudiziari. Per Jordan Tinti, nel 2021, la procura di Milano aveva chiuso nei suoi confronti le indagini per il reato di istigazione a delinquere contro Vittorio Brumotti (Striscia la notizia), al quale era stato augurato un bagno d'acido dopo aver documentato attività di spaccio alla stazione di Monza. Nel dicembre 2019, si era «distinto» per aver danneggiato un'auto dei carabinieri. Nel 2020, a Pordenone, era stato sorpreso in un bed and breakfast con qualche grammo di hashish, e aveva insultato la polizia in una diretta Instagram.

Gianmarco Fagà, invece, nel 2021 è stato condannato a tre anni e due mesi in primo grado dal tribunale di Novara con l'accusa di maltrattamenti verso la sua ex fidanzata, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.



Una curiosità. I due estremisti di destra Meloni e Salvini, sempre lesti a promuovere video e immagini contro gli immigrati cattivi, stavolta hanno mancato di riportare la vicenda e le immagini ad essa collegate. #Credo sia una grave e voluta dimenticanza per chi come loro pretende di non promuovere il razzismo.