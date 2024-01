ANDHOT Ripetitore WiFi 2023: Velocità 1200Mbps, WiFi 6 Compatibile, Potente Copertura per Casa e Ufficio

Il Ripetitore WiFi ANDHOT del 2023 è la risposta alle esigenze di connessione in casa e ufficio. Con velocità fino a 1200Mbps e compatibilità con WiFi 6, questo amplificatore WiFi offre prestazioni avanzate e una potente copertura. Scopri le caratteristiche chiave che lo rendono un'aggiunta essenziale alla tua rete domestica o professionale.

Velocità Potente: L'ANDHOT Ripetitore WiFi del 2023 offre velocità impressionanti. Con una banda 2.4GHz che raggiunge i 300mbps e una banda 5GHz che tocca gli 867mbps, la velocità totale del WiFi è di circa 1200mbps. L'antenna ad alto guadagno 4 * 3dbi riduce le interferenze, garantendo un'esperienza di connessione senza intoppi per video in alta definizione, giochi e navigazione veloce.

Compatibile con WiFi 4 / 5 / 6: Questo amplificatore WiFi è progettato per essere versatile. È compatibile con Wi-Fi 4 (802.11n/g/b), WiFi 5 (802.11n/g/b/ac), e WiFi 6 (802.11n/g/b/AC/ax). Supporta contemporaneamente sia i canali 2.4GHz che 5GHz, garantendo la massima flessibilità nella tua rete.

Funzione di Reset: La funzione di reset semplifica la gestione del ripetitore. Per reimpostare la password, basta premere il tasto sinistro per 8 secondi fino a quando l'indicatore di potenza lampeggia. Una soluzione intuitiva per garantire la sicurezza della tua rete.

Smart Connectivity: Con la capacità di connettere oltre 20 dispositivi wireless contemporaneamente, questo amplificatore WiFi si adatta perfettamente a uno stile di vita smart. Collega iPad, laptop, telefoni cellulari, telecamere IP, stampanti, dispositivi Alexa e altro ancora per condividere la connessione in tutta la casa o ufficio.

Potente Copertura WiFi: Dimentica i punti morti nella tua connessione WiFi. L'ANDHOT Ripetitore WiFi del 2023 aumenta efficacemente il segnale, garantendo una copertura completa. Ideale per aree difficili da raggiungere come balconi, uffici, garage interni e soffitte.

Protezione di Sicurezza: La sicurezza è prioritaria. Il ripetitore è dotato di radiatori su entrambi i lati per evitare danni causati da alte temperature. Utilizza il protocollo di crittografia WPS/WPA/WPA2 per garantire una connessione Internet sicura per tutti gli utenti.

In conclusione, se stai cercando un potente amplificatore WiFi con prestazioni avanzate, il Ripetitore WiFi ANDHOT del 2023 è la scelta ideale. Acquista ora su Amazon per una connessione stabile e veloce in tutti i tuoi ambienti.