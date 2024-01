Mentre il nuovo singolo "Mondo Dove Sei" continua a riscuotere successo e consensi, il musicista e suo collaboratore Carlo Zannetti preannuncia altre sorprese per i fan.

A meno di un mese dal lancio del suo ultimo singolo blues, "Mondo Dove Sei", Bobby Solo continua a conquistare il cuore del pubblico con il suo messaggio di pace e consapevolezza sociale.

Il brano, caratterizzato da un testo impegnato contro le guerre che affliggono alcune regioni del mondo, ha ottenuto un'accoglienza molto positiva dalla critica e dagli appassionati di musica.

Il singolo, che affronta temi di attualità come le vittime innocenti nelle zone di conflitto in Ucraina e nella striscia di Gaza, ha già ottenuto numerosi ascolti sulle piattaforme digitali, dimostrando l'interesse e l'empatia del pubblico verso il messaggio profondo e coinvolgente di Bobby Solo.

Con una carriera che abbraccia il rock n' roll e il blues, Bobby Solo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di toccare il cuore di un pubblico variegato, avvicinando sia i giovani che gli ascoltatori di lunga data. I suoi successi intramontabili continuano a catturare l'attenzione, mentre il nuovo singolo aggiunge un capitolo significativo alla sua discografia, mostrando il lato più intimo e impegnato dell'artista.

Il calore dei fan

La reazione calorosa dei fan di Bobby Solo non si è fatta attendere, con numerosi messaggi positivi che hanno sommerso l'artista.

La sua autenticità, la voce straordinaria e il messaggio pacifista veicolato attraverso la musica sono stati particolarmente apprezzati in questo "regalo di buone feste" dedicato al desiderio comune di pace.

Sempre presente sulle scene televisive, Bobby Solo continua a partecipare a programmi di successo come "Domenica In", "Verissimo" e "BellaMa", dove spesso delizia il pubblico con esibizioni di rock n' roll americano accompagnato dalla sua band.

La sua presenza autentica e appassionata si traduce in momenti di pura gioia per gli spettatori che si lasciano coinvolgere dalla sua musica.

La collaborazione con Carlo Zannetti

Il singolo "Mondo Dove Sei" è il risultato di una collaborazione artistica profonda tra Bobby Solo e il suo paroliere Carlo Zannetti. La loro amicizia e intesa musicale si riflettono in ogni nota e testo, creando un percorso artistico che continua a sorprendere e coinvolgere il pubblico.

“La musica di Bobby unita ai miei testi - dichiara Carlo Zannetti, suo paroliere e collaboratore - costituisce un percorso artistico comune e un progetto basato su un'amicizia e un'intesa musicale molto importante. Noi scriviamo insieme quello che ci piace veramente, poi è la nostra etichetta discografica Videoradio e Videoradio Channel che tramite il suo direttore Giuseppe Aleo decide in che modo promuovere le nostre canzoni. Diciamo che gli ascolti in digitale sono sempre più che soddisfacenti e le classifiche di messa in onda sulle radio ci permettono di piazzarci molto spesso nelle varie classifiche.

Stiamo poi lavorando ormai da un paio d'anni - Continua Zannetti - ad altre canzoni, oltre a quelle già pubblicate, e a breve ci saranno altre sorprese per i fan di Bobby Solo”.

Il futuro musicale di Bobby Solo sembra promettente, con nuove canzoni in fase di lavorazione e la prospettiva di nuove pubblicazioni. Con il sostegno della sua etichetta discografica Videoradio e Videoradio Channel, Bobby Solo continua a conquistare classifiche e ascoltatori in tutto il mondo, dimostrando che la sua musica è più attuale e rilevante che mai.