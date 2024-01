Il 2024 per il dj producer romagnolo Mitch B. inizia a ritmo di nuova musica, con due nuovi remix... e pure con un dj set in luogo decisamente esclusivo come St. Moritz, località in cui è nato il turismo invernale e che rappresenta una mecca dello sci e del lusso.



Il 3 gennaio 2024 Mitch B. è protagonista con il sound eclettico e decisamente house al Vivai - St. Moritz, in Svizzera. Il party è After Office. La sera dopo, sempre al Vivai - St. Moritz ecco un altro party d'eccezione di due realtà di cui Mitch B. è legato: è un Jango Records Showcase + House Club Set party. E che succede venerdì 12 gennaio? Mitch B. torna protagonista a Milano, all'altrettanto esclusiva Terrazza Aperol, su Piazza Duomo. La sera dopo Mitch B. gioca in casa torna al White Beach di Cervia, mentre il 26 ed il 27 gennaio sono già in programma due dj set in due dei luoghi più up di Roma: venerdì 26 al Salotto delle Alchimie ecco ancora un Jango Records Showcase, mentre la sera dopo eccolo al Qvinto Ponte Milvio con un altro showcase, questa volta legato a Jango Del Mar.



Venendo alla nuova musica di Mitch B., partiamo con il remix che con Ale Molinari e MaTo Locos ha firmato per "Cancion del Mariachi" brano prodotto da Leandro Da Silva e Valmar.



"Leandro e Valmar avevano già realizzato una cover del celebre brano di Antonio Banderas", spiega Mitch B. "Con Ale Molinari ed i MaTo Locos abbiamo creato una versione 'tech' con il nostro tocco. E' molto attuale, diversa dalle mie solite produzioni... che sia il via ad un Mitch B. 2.0? Intanto la traccia già in chart su Beatport ed è già presente in molte Playlist Spotify di riferimento.



Ecco poi un nuovo remix realizzato da Mitch B. E' quello che Le Petit Frenchy VS Lucas Reyes hanno realizzato per "Olodum" di Relight Orchestra, Mitch B., MaTo Locos, Sundown Loverz. Il brano esce su Jango Records ed ha un sound afrohouse - melodic che non snatura la traccia.



///



Dj producer fin dal lontano 1998, Mitch B., originario di Ravenna, da sempre spazia tra sonorità che vanno nudisco alla house in tutte le loro sfaccettature.



Porta da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club e locali d'Italia e non solo. Solo per quel che riguarda l'estate 2023 si è esibito nel privé del Pacha, ad Ibiza e pure al Djerba Music Land, prestigioso festival in Tunisia; ha diviso la console con top dj come Gregor Salto e Kryder; ha regalato il suo sound a spazi di riferimento a livello nazionale come Papeete Beach Milano Marittima, Terrazza Aperol Milano, Donna Rosa Marina di Ravenna, BBK Punta Marina…



La sua musica la pubblica su label internazionali come la francese Jango e spesso si esibisce anche all'estero. Dove? ad esempio al Warehouse di Nantes (secondo locale francese nella classifica DJ Mag UK), all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia. A Ibiza invece si è esibito, oltre che al Pacha, anche al Pacha Hotel, al Dunes, al Bora Bora, al Destino e al Mechero Camp. A Formentera al Pineta e al Beso Beach, in Olanda durante l'Amsterdam Dance Event. In Svizzera eccolo invece al Vivai di Saint Moritz.



Non è tutto: Mitch B. è spesso dj guest di prestigiosi party legati a marchi d'eccellenza come Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal e Technogym. Miglior Resident DJ ai Dance Music Awards 2018, si tiene sempre aggiornato. Solo nel 2022, ad esempio, ha frequentato la Pete Tong Dj Academy e la Ibiza Talents Academy.



https://www.instagram.com/mitchbdeejay/