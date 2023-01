BANDIERA BIANCA - Arte e artisti di fronte alla crisi. Guerra, dittatura, oppressione, censura (giovedì 26 gennaio, ore 18:30) – #ONELOVE

BANDIERA BIANCA GIOVEDI’ 26 gennaio, ore 18:30 - MUDEC - Spazio delle Culture Khaled al-Asaad, Via Tortona 56 Milano

L’incontro si svolgerà in lingua inglese

Arte e artisti di fronte alla crisi. Guerra, dittatura, oppressione, censura. Quali pratiche artistiche sono possibili là dove i diritti umani sono negati? E quale senso di comunità si può sviluppare?

Incontro con Rijin Sahakian, fondatrice del gruppo artistico iracheno Sada, e con Sergey Kantsedal, curatore ucraino. Moderano l’incontro Katya Inozemtseva, capo curatrice aggiunta del Mudec per l’arte contemporanea e Alessandro Oldani, curatore di Milano Arte Pubblica. Sono stati invitati inoltre alcuni artisti in residenza a Milano, originari di Paesi attualmente governati da regimi.

La terza e ultima sessione dello speciale public program dedicato al progetto #OneLove di Norma Jeane è dedicata agli artisti e alle pratiche artistiche in circostanze critiche di oppressione e censura da parte dello Stato, nonché di ostilità e guerre. Il titolo "Bandiera Bianca" si riferisce al simbolo universale che sancisce la fine di uno scontro o di una guerra e all'istituzione di una zona di silenzio in cui è possibile riflettere sull’esperienza degli eventi drammatici. Lo Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad” del Mudec il 26 gennaio diventerà, per alcune ore, un territorio di tregua e quiete, dove sarà possibile ascoltare molteplici voci lacerate dalla violenza, dall'oppressione e dalla guerra. In una conversazione con la fondatrice del gruppo iracheno Sada, Rijin Sahakian, e il curatore ucraino Sergey Kantsedal, cercheremo di delineare il ruolo delle auto-organizzazioni artistiche e delle iniziative volte non solo a sostenere le comunità, ma spesso a garantire la sopravvivenza e la conservazione della pratica artistica stessa e dei suoi autori.

“Il Perù attraverso i fili”.

Le marionette della Compagnia Carlo Colla & Figli incontrano la cultura popolare peruviana

Workshop: Il teatro di figura

SABATO 28 gennaio, ore 16:00 – 17:00 Auditorium Mudec

Il Teatro di Figura italiano, capace da sempre di interpretare i caratteri sociali e culturali del mondo diventando testimone di epoche, popoli e modi di vivere, verrà raccontato dalla Compagnia Carlo Colla & Figli attraverso i suoi abili teatranti, che porteranno il pubblico di giovani e adulti ad immergersi in un mondo fantastico in cui la cultura popolare del Perù e il linguaggio delle marionette della tradizione del Teatro di Figura Italiano, si fonderanno per affascinare i partecipanti.

Le magiche visioni dei miti e delle leggende peruviani, si inseriscono nell’Anno del Perù, il ricchissimo palinsesto di iniziative che accompagnerà il pubblico nella scoperta della cultura, delle arti e del portato valoriale del Perù, del passato e del presente, a partire da giugno 2022 e fino a marzo 2023.

