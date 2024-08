Serie A: impresa Empoli all'Olimpico, la Roma perde 2-1

La seconda giornata si rivela tutt'altro che fortunata per la Roma, che esce sconfitta dall'Olimpico. Merito di un Empoli corsaro, che indirizza la gara nel primo tempo e la chiude nella ripresa. Dopo la zampata di Gyasi al 45', infatti, Colombo raddoppia al 60' su rigore e chiude virtualmente i giochi. Vano il 2-1 di Shomurodov (80'), che non cambia l'esito della sfida. L'Empoli sale a 4 punti e aggancia il nutrito gruppo delle capoliste.



Serie A, Torino-Atalanta 2-1: Milinkovic-Savic para un rigore nel recupero, Ilic e Adams firmano la rimonta granata

Nella seconda giornata di Serie A il Torino batte 2-1 in rimonta l'Atalanta all'Olimpico. La squadra di Gasperini parte forte e trova il vantaggio al 26' con uno stacco di testa da grande centravanti di Retegui su assist di Zappacosta. I granata non ci stanno e cinque minuti più tardi trovano il pari con uno scavetto di Ilic sul servizio di Adams. A inizio ripresa è proprio lo scozzese a ribaltare l'incontro con un tap-in vincente. In pieno recupero Pasalic si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic. Con questo successo i granata salgono a 4 punti in classifica, uno in più proprio sull'Atalanta.



Serie A: la Fiorentina non sa vincere, col Venezia è 0-0

Il Venezia compie la prima impresa della sua nuova avventura in Serie A. I lagunari fermano infatti sullo 0-0 una spenta Fiorentina, che si affida ampiamente al turnover per tenersi le energie in vista della Conference League, ma non riesce a sfondare. Joronen ferma i viola a suon di parate nel primo tempo, mentre nella ripresa il Venezia sfiora a sua volta il gol. Primo punto per gli arancioneroverdi, i viola non sanno vincere: tre pari in tre gare.



Serie A, Napoli-Bologna 3-0: Di Lorenzo sblocca gli azzurri, Kvaratskhelia illumina il Maradona

Napoli-Bologna 2-0 nella seconda giornata di Serie A e primo successo in campionato da allenatore azzurro per Antonio Conte. Al Maradona, il Napoli ha raccolto i primi tre punti dell'anno con un gol per tempo contro i rossoblù di Italiano, trascinati dalle giocate di Kvaratskhelia. Il talento georgiano dopo aver colpito una traversa ha servito a Di Lorenzo un assist perfetto per il gol del vantaggio, poi si è messo in proprio al 75' con la rete del raddoppio al termine di un'azione personale. Al 94' poi il tris del Napoli con Simeone con assist all'esordio per Neres. Bologna aggressivo ma poco pericoloso nei novanta minuti.



Genoa più forte delle cessioni: vittoria sul campo del Monza col nuovo bomber

All’U-Power stadium l’equilibrio è totale, ma ad avere la meglio è il Genoa di Alberto Gilardino, che si gode la rete spacca-partita del suo nuovo centravanti Andrea Pinamonti sul finale del primo tempo. Nesta ancora a secco di vittorie, ma anche di gol: il Monza non ha ancora segnato nei primi 180 minuti di campionato.

L’Inter vince con Zielinski in panchina per 90′: finisce 2-0 col Lecce

L’Inter campione d’Italia torna a San Siro e riprende subito a marciare con Zielinski in panchina per 90′. I nerazzurri di Simone Inzaghi superano pur senza travolgere il Lecce. I giallorossi di Luca Gotti perdono ancora, dopo la scoppola rimediata in casa dall’Atalanta, ma almeno si possono mettere alle spalle fino al girone di ritorno due colori non proprio semplici da affrontare.

A firmare il 2-0 che regala i tre punti ai nerazzurri, due volti noti dell’undici tipo inzaghiano: Matteo Darmian nel primo tempo, Hakan Calhanoglu dal dischetto nella ripresa.

Lazio, poca qualità e primo ko per Baroni: l’Udinese vince con merito 2-1

Prima vittoria della stagione per Runjaic con la sua Udinese che batte per 2-1 la Lazio. In gol dopo solo 5′ minuti Lucca su assist di Thauvin. Lo stesso francese è poi l’autore della rete del raddoppio nella ripresa, caratterizzata dall’espulsione di Kamara nei friulani. Inutile per i biancocelesti il gol di Isaksen nel finale. Primo ko per Baroni sulla panchina della Lazio.

Milan horror in difesa e Parma show: 2-1 per la squadra di Pecchia

Dopo il pareggio contro il Torino, per il Milan arriva anche la prima sconfitta stagionale. A Parma la formazione di Paulo Fonseca va sotto nel primo tempo con un’altra rete di Man, rimonta nella ripresa con il gol di Pulisic ma poi finisce per farsi sorpassare nuovamente a poco più di un quarto d’ora dalla fine col contropiede finalizzato al meglio da Cancellieri. Al Tardini fanno festa i padroni di casa: finisce 2-1. E il Milan ripresenta i problemi del passato.