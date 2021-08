Questo mercoledì, il Giappone ha dichiarato che il numero dei casi di contagio da coronavirus sta aumentando a un ritmo senza precedenti, tanto da aver raggiunto livelli record nella sola Tokyo, dove la variante Delta sta portando a una diffusione delle infezioni mai vista in passato, secondo quanto ha dichiarato il ministro della Sanità Norihisa Tamura.

Nelle ultime 24 ore, nella capitale giapponese sono stati segnalati 4.166 casi di coronavirus, il precedente "primato" era dello scorso sabato con 4.058. Rispetto ad una settimana fa l'aumento dei contagi è stato in media del 78%. I pazienti in terapia intensiva si assestano a 115.

A livello nazionale, i nuovi casi segnalati hanno superato quota 14.200, facendo registrare anche in questo caso un nuovo record, secondo l'emittente pubblica NHK.

Non buone notizie per il primo ministro Yoshihide Suga in vista delle elezioni politiche che si terranno quest'anno in Giappone, in base ai sondaggi che indicavano che molti giapponesi si sono opposti allo svolgimento delle Olimpiadi con il Governo che non ha fatto molto per contenere la pandemia tramite la vaccinazione della popolazione.