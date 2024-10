Il settore ceramico europeo rispetta rigorosi standard di qualità e sostenibilità, implementando le più recenti tecnologie disponibili per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto sull'ambiente.

"L’ingrediente segreto" è una campagna a 360º che mette in evidenza il buon lavoro del settore ceramico europeo, svelando l'ingrediente segreto che compone questo materiale: il rispetto.

L'Associazione Spagnola dei Produttori di Piastrelle e Pavimenti in Ceramica (ASCER), grazie al finanziamento stanziato dalla Generalitat Valenciana, ha lanciato la campagna "L'ingrediente segreto" con l'obiettivo di rendere visibili e valorizzare gli aspetti che contraddistinguono le piastrelle di ceramica europee, come il rispetto per l'ambiente.

La ceramica è, per sua stessa natura e per il suo ciclo di vita, un materiale sostenibile. Le materie prime che compongono i pezzi in ceramica provengono dalla terra che, insieme all'acqua e al fuoco usati durante il processo di produzione, costituiscono un prodotto naturale e di alta qualità. Inoltre, i produttori europei rispettano rigorosi standard di qualità e sostenibilità, implementando le ultime tecnologie disponibili per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto sull'ambiente, impegnandosi nella gestione efficiente delle risorse durante tutto il processo produttivo e nel riutilizzo dei materiali. Alcune misure ampiamente utilizzate nell'industria ceramica europea sono:

Sostituzione dei vettori energetici con quelli a minori emissioni nelle fasi in cui è tecnicamente possibile: utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili , veicoli elettrici, cogenerazione ad alto rendimento, gas naturale in fornaci, ecc.

Analisi del Ciclo di Vita (in inglese Life Cycle Assessment (LCA)) per ottimizzare i processi produttivi e guidare le aziende nella riduzione degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Implementazione di etichettature di qualità ecologica volontari come le EPD, che forniscono informazioni accurate e trasparenti sull'impatto ambientale di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita.

Recupero del calore di scarto dai forni per l'utilizzo in altre fasi del processo, utilizzo di bruciatori e forni sempre più efficienti e sistemi di cogenerazione ad alta efficienza che consentono un risparmio del 20% di energia primaria.

Riutilizzo di fanghi e sospensioni acquose, riducendo drasticamente il consumo di acqua, riciclo e riutilizzo del 100% delle acque reflue in un ciclo chiuso, raggiungendo lo scarico zero.

Riutilizzo del 100% dei residui di argilla prima della cottura e recupero di gran parte della pentola cotta.

Controllo completo delle emissioni di polveri durante lo stoccaggio e il trasporto delle materie prime

Numero di aziende con certificazione ISO 17889-1 in crescita

Drastica riduzione del materiale utilizzato grazie all'utilizzo della stampa digitale



Da decenni l'industria ceramica europea implementa misure di efficienza energetica e le migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni di CO2 con l'obiettivo di raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050. Ad esempio, grazie a queste misure, il settore spagnolo ha ridotto le emissioni di CO2 per tonnellata di prodotto cotto del 61% dal 1980.

Scopri cliccando su questo link il rispetto per l’ambiente

Oltre al rispetto per l'ambiente, attraverso questa nuova campagna, il settore si prefigge come obiettivo risaltare e mettere in luce tutti i valori, gli aspetti e le qualità che rendono unica la ceramica europea: il rispetto per l'ambiente, l'impegno per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, il rispetto per la tradizione e del patrimonio culturale, attenzione ai dettagli e radicamento al territorio, facendo sempre appello all'emotivo, a quel sentimento di origine, ad un modo di fare e di creare allineato ai principi che governano la società europea.

La campagna è stata lanciata in Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna attraverso piattaforme digitali e con risonanza sui media tradizionali. Inoltre, al fine di avere un impatto sulle diverse tipologie di audience a cui è rivolto, quali il settore della distribuzione, il settore dell'edilizia e della decorazione e il consumatore finale, saranno sviluppate ulteriori strategie complementari di marketing e public relations.