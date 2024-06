L’Italia di Spalletti delude: solo 0-0 in amichevole contro la Turchia



Nel primo dei due test amichevoli prima di volare in Germania per difendere il titolo, l'Italia non è andata oltre lo 0-0. Un pareggio senza reti che la Turchia di Vincenzo Montella ha difeso senza troppi patemi, mostrando anche qualche guizzo di Yildiz e la leadership di Calhanoglu.

La nostra è una Nazionale in costruzione e stasera lo ha palesato. Per atteggiamento, per attitudine e per idee tattiche ha ancora tanto da lavorare, un bel po' di strada da percorrere dinanzi a sé e poco tempo per farlo.