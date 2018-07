Touch Down fa ballare l'Italia, con Wlady, Cece MC, Dropsy, Don Cash, Aldivas, Aniram

E' un'estate scatenata per la party crew di Touch Down, evento creato da Ale Zuber (I am a Rich Bitch) e Level Up. La festa, nata Ibiza, l'isola della musica, a maggio 2017 ogni martedì, con i suoi dj e le sue performer fa muovere a tempo l'Africana - Praiano (SA) mentre il giovedì il party si sposta al Set Beach - Platamona (SS). Ogni artista Touch Down propone una sua versione del sound di un party ormai consolidato in cui le sonorità decisamente urban (hip hop, r'n'b) si mescolano a ritmi americani e britannici. Tra i dj di Touch Down c'è Wlady, un artista di grande esperienza che tra tanti successi ha pure prodotto "Maria Salvador" insieme a J-Ax, non mancano dj girl scatenate come Alvidas e Aniram e neppure Dropsy, dj ufficiale di Jake La Furia, un professionista della musica in console fin dal 2009. Al microfono si alternano tra gli altri Cece, uno degli MC's più energici d'Italia e Don Cash, voce simbolo di m2o.

Ecco chi è in console nei diversi party a luglio e agosto 2018 tra l'Africana di Praiano (SA) ed il Set Beach - Platamona (SS)

Touch Down Ibiza @ Africana - Praiano (SA) ogni martedì

17 Luglio, Cece MC, Aldivas, 24 Luglio Cece MC, Dropsy, 31 Luglio Don Cash, Aldivas, 07 Agosto Don Cash, Wlady, 14 Agosto vari artisti, 21 Agosto, Cece MC, Dropsy, 28 Agosto Cece, Aldivas

Touch Down Ibiza @ Set Beach - Platamona (SS) ogni giovedì

19/07 Aldivas, 26/07 Wlady, 02/08 Cece MC, 09/08 Cece MC,16/08 Aniram, 23/08 Dropsy, 30/08 Aldivas

Touch Down ad Ibiza, nell'estate 2017, ha fatto muovere diversi top club sull'isola... E continua a farlo anche nell'estate 2018. Dopo il party del 14 luglio, il 25 agosto tutto 2018 lo staff Touch Down fa muovere a tempo Benimussa Park, a San Antonio, ad Ibiza. Da qualche tempo Touch Down è anche diventato una label discografica, Touch Down Records. Il più recente singolo pubblicato da Touch Down Records è "Binari" e lo interpreta Tekla (il video è disponibile su YouTube qui: https://youtu.be/sELW_U3vAwU)

