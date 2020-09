A marzo, il numero massimo di vittime previsto negli Stati Uniti per la pandemia era stato stimato da alcui in meno di 500. Ad aprile il dottor Fauci, la massima autorità Usa in tema di malattie infettive ipotizzava un numero di decessi intorno ai 60mila, a maggio il presidente Trump indicava che il numero dei morti non avrebbe superato i 75mila... gli 80mila... al massimo i 100mila.

Oggi il numero dei morti con Covid negli Stati Uniti ha superato la soglia di 200mila, quasi due volte e mezzo il numero degli americani morti nelle guerre di Corea e del Vietnam.

Ultimamente, il numero di casi registrati in America era in diminuzione dopo l'impennata estiva del contagio che aveva interessato soprattutto la cintura degli Stati meridionali e l'ovest raggiungendo il picco alla fine di luglio.

Adesso, però, la curva del contagio ha ripreso a salire interessando stavolta gli Stati centrali che finora erano risultati tra i meno colpiti, come Wisconsin, Montana e North Dakota, con il virus che si sta ora diffondendo soprattutto attraverso le comunità rurali e le città universitarie.

L'arrivo della stagione influenzale e l'abbassamento delle temperature potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione nei prossimi mesi.

Gli ultimi dati in America indicano un aumento di 54.874 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un + 7% rispetto a due settimane fa, mentre i morti sono stati 428.



La pandemia, e tutte le problematiche ad essa collegate a partire dall'economia e dai posti di lavoro, sarà uno degli argomenti principali del primo dibattito per le presidenziali tra Trump e Biden che si disputerà tra una settimana, martedì 29 settembre.

A quello si aggiungeranno la nomina di un nuovo giudice alla Corte Suprema, il voto per posta con la possibilità che possa causare brogli alle elezioni di novembre, il razzismo e le violenze nelle città.

Gli argomenti sono stati scelti dal moderatore del dibattito, Chris Wallace, conduttore della rete televisiva Fox News.

Trump e Biden avranno ciascuno un proprio pubblico, anche se il numero delle persone presenti sarà limitato a causa della pandemia, ma saranno comunque milioni gli americani che assisteranno al primo dibattito in tv tra i due sfidanti alle presidenziali di novembre organizzato in una università di Cleveland. Sono previsti altri due dibattiti, il 15 e il 22 ottobre.