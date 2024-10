Il cantautore prova a dare amore a chi non sa come riceverlo

Il cantautore Blynch pubblica il nuovo brano “Quello Che Siamo”, disponibile dall’11 ottobre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il singolo farà da apripista all’atteso EP “Bordibianchi” per l’etichetta “Troppo Records”.

Il testo vuole raccontare com’è dare amore a chi è troppo fragile per saperlo accogliere: come spiega lo stesso Blynch, è necessario infondere con estrema delicatezza il sentimento in chi, purtroppo, non ne ha mai conosciuto la vera essenza. L’immensità dell’amore viene frammentata in modo da essere inserita, gradualmente, nell’altra persona che, magari, non sa ancora come rielaborare le nuove emozioni. “Quello Che Siamo” vuole raccontare com’è l’amore per davvero, senza mai parlarne in modo diretto: sono i dettagli tra le righe a fare la vera differenza. L’obiettivo del brano è quello di portare chiunque lo ascolti lontano dal freddo del mondo, verso una dimensione in cui tutto cessa di esistere se non l’amore più̀ sincero e reale.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/29YC8mybeAqL1qUjL7iSZ2?si=6w2LAwkhQpaRtgd7FKBybw

Storia dell’artista

Blynch è una fuga dinamica da una vita in paralisi, una dimensione parallela in cui poter "essere" senza dover badare alle conseguenze, una musica costruita sulla fragilità̀ di una pelle troppo sottile, in cui poter raccontare delle mie debolezze come se a farlo fosse un'altra persona. Voglio fare in modo che il pubblico canti, balli, suoni con me ciò̀ che nella vita di tutti i giorni ne causa quella paralisi. Mostrare che, talvolta, un cambio del proprio punto di vista può̀ fare davvero la differenza in una situazione avversa.

Il sound di Blynch è influenzato dalle musicalità̀ dei primi Coldplay, di un Elliott Smith come di un Nick Drake, che unito ad una penna fragile e delicata, tocca con semplicità̀ l’intimità̀ psicologica dell’incomprensibilità̀ dell’animo umano.

Instagram: https://www.instagram.com/blynchwashere/

TikTok: https://www.tiktok.com/@blynch_was_here