Maurizio Rota è Vicepresidente e Amministratore Delegato di True Italian Experience (TIE), un hub digitale che promuove il turismo incoming in Italia.



Il ruolo di Maurizio Rota nella crescita di TIE

Dal 2020 Maurizio Rota è alla guida, in qualità di Vice Presidente e Amministratore Delegato, di True Italian Experience, un hub digitale dedicato al turismo incoming. La piattaforma, che il manager ha contribuito personalmente a realizzare, è focalizzata sull’implementazione e lo sviluppo di strategie per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero e stimolare, di conseguenza, l’arrivo di nuovi turisti nel Paese. Mediante un nuovo approccio che coinvolge i principali attori pubblici e privati della filiera, TIE coordina le attività di marketing e comunicazione per valorizzare le eccellenze del Made in Italy nel mondo. Grazie alla leadership di Maurizio Rota, l'azienda ha registrato una crescita significativa, riuscendo a posizionarsi anche all’estero.



Le precedenti esperienze professionali di Maurizio Rota

Con un percorso formativo iniziato presso il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera, dove ha ottenuto il diploma di maturità, e una forte passione per le nuove tecnologie che lo ha spinto a iscriversi alla Facoltà di Ingegneria Informatica all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Maurizio Rota si specializza nell'applicazione dei Big Data nel monitoraggio dei media, tema per il quale ha sviluppato uno spiccato interesse. A partire dal 2009 ha ricoperto diverse posizioni in società legate ad Assist Group, focalizzandosi soprattutto sull'analisi dei media e dei dati. Nel 2016 è stato nominato Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione di Assist Group, ruolo che gli ha consentito di dimostrare le sue capacità nel guidare progetti di rilievo nazionale e internazionale. Tra le altre competenze acquisite nel corso della sua carriera, la gestione e la valorizzazione delle sponsorizzazioni, soprattutto nel campo sportivo, a conferma della sua grande versatilità.