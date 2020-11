di Vincenzo Petrosino spec. in Chirurgia Oncologica. Perplesso per quanto afferma il premier Conte perché da anni "la scienza e chi la fa" non sta ripetendo altro, ma non si muove foglia pur soffiando il vento.

Probabilmente la pandemia da Covid-19 sta smuovendo il fondo del barile e molti sono in difficoltà. Purtroppo ciò che sta accadendo era ben conosciuto e il Covid ha solo suonato il primo campanello.

Ecco le parole del Premier Conte... di cui mi chiedo da molto tempo chi gli prepari i discorsi e chi siano i suoi consulenti :



"Le sfide che stiamo affrontando oggi sono tra le più urgenti del nostro tempo. La minaccia esistenziale rappresentata dal cambiamento climatico, il degrado del suolo e il declino della biodiversità globale ci hanno già portato a un bivio, che determinerà se siamo in grado di salvaguardare il nostro pianeta e costruire un futuro sostenibile"."Vogliamo promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. La nostra intenzione è mettere in atto tutte le misure necessarie per una ricostruzione quanto più solida ed efficace, promuovendo una società più equa, un pianeta più pulito e sano e un ambiente economico più prospero, per noi e per i nostri figli. Abbiamo molto chiara l'esigenza di ricostruire la fiducia tra le generazioni. Per questo motivo, abbiamo deciso di incentrare il nostro programma di lavoro su tre pilastri: Persone, Pianeta e Prosperità", ha detto Conte al G20.

Parole già ascoltate... buoni propositi dei bambini sulla letterina di Natale.

Ecco il governo delle falsità, il governo che vuole un pianeta sano e pulito e tiene aperta l'Ilva , che vuole un pianeta sano e pulito e continua a distruggere la Basilicata con le perforazioni, un governo che vuole un pianeta sano e pulito e non alza un solo dito per la terra dei fuochi, un governo che vuole un pianeta sano e pulito e cosa vuole fare? Nuove infrastrutture, nuovi aeroport , non ultimo i vergognosi casi degli aeroporti di Salerno e Firenze.

Ma questo governo davvero è green? Io sono certo che predica bene e razzola malissimo, anzi confonde addirittura le realtà e la mente della gente.

Si parla di pericolosità del Pm, si parla di morti per inquinamento e cosa fa questo governo? Uno pseudo green con un ministro dell'ambiente che gioca con le bottiglie di plastica e gli orsi.

Si è costituito al Consiglio di stato contro i cittadini che avevano bloccato al Tar proprio un aeroporto, in una zona agricola di 57 ettari . Secondo questi geni è in questo modo ceh si salvaguarda l'ambiente?

Ma davvero crede questo governo che gli Italiani tutti abbiano l'anello al naso ?

Ma davvero questo governo crede che Taranto abbia tanta pazienza, Augusta abbia tanta pazienza, i lucani abbiano tanta pazienza, i Sardi del Sulcis lo stesso?

Se non si conosce come si salvaguarda l'ambiente, se non si conoscono quali siano gli inquinanti e né tanto meno dove si trovano e chi li produca, bene allora evitate di fare i pavoni allo specchio, quando in realtà le penne "sono finte".

Non parliamo poi del Movimento Cinque Stelle, con una delle stelle che era rappresentata proprio dall'ambiente, ma a quanto pare l'hanno completamente dimenticata, ciechi e sordi e ben ingrassati sulle tanto difese poltrone. Altro che terminali di rete e... non siamo partito,.. non siamo una casta, ma cittadini punto e basta... una delusione immensa per molti.

Nel nostro ultimo lavoro del 2019 pubblicato negli USA abbiamo chiaramente scritto:

Indeed, the earth and the environment in which we live is like a timeshare property, so we have a moral obligation to leave it clean – after “using” it – for the future generations. (Cancer&Science V. Petrosino et. Al.) ...

Ma a quanto pare pochi politici vi hanno prestato attenzione, specialmente quelli a... 4 stelle!





link.springer.com/article/10.1007/s10534-018-0091-9

symbiosisonlinepublishing.com/cancerscience-research/cancerscience-research52.php

