(di Vincenzo Petrosino) L’ambiente in cui viviamo interagisce continuamente e costantemente con il nostro organismo.

Anche una semplice soggiorno di pochi giorni in città con forte inquinamento possono apportare modifiche al nostro organismo. Alcuni ricercatori hanno ritrovato aumento di inquinanti anche dell’800% nell’organismo, con aumento di alcune sostanze che sono cardiotossiche.

Da MD Digital

Città a forte inquinamento: anche una breve visita nuoce alla salute

3 Dicembre 2019

Chi pianifica un viaggio all’estero presta attenzione a molti dettagli quali il meteo, la disponibilità di mezzi per gli spostamenti, dove accedere a reti wi-fi gratuite. Tuttavia un’informazione molto importante ma molto trascurata è quella relativa ai livelli di inquinamento dei luoghi di destinazione. Si tratta di un dettaglio che ha notevoli ripercussioni sulla salute: un nuovo studio condotto da ricercatori dell'UCLA ha dimostrato che anche un breve soggiorno in una città fortemente inquinata può essere dannosa per la salute. Lo studio ha coinvolto un piccolo gruppo di soggetti adulti sani e non fumatori (con un'età media di 23.8 anni) che hanno viaggiato da Los Angeles a Pechino durante le estati del 2014 e 2015 durante un lasso di tempo di 10 settimane. I partecipanti allo studio sono stati divisi in due gruppi e sono stati prelevati campioni di sangue nel primo gruppo a otto settimane e nel secondo gruppo a sei settimane dopo l'arrivo a Pechino.

Nei partecipanti allo studio si sono registrate significative variazioni di alcuni parametri durante la permanenza nella capitale cinese: in particolare un aumento dei livelli di grassi ossidati, che causano un aumento dell'infiammazione cardiaca e la variazione nell’attività enzimatica, che è associata a malattie cardiache. Lo studio ha anche scoperto che questi individui avevano una aumentata concentrazione di inquinanti atmosferici nell’organismo, fino all’800% rispetto a quando erano a Los Angeles.

La buona notizia è che quando sono tornati a Los Angeles, la maggior parte degli effetti negativi sulla salute si è in gran parte annullata entro 4-7 settimane.

È risaputo che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata ad un aumento delle malattie cardiovascolari. Ma prima di questo studio non era noto se un’esposizione a breve termine a livelli pericolosamente elevati di inquinamento atmosferico potesse avere un impatto significativo sulla salute.

È probabile, commenta l’autore della ricerca, che gli effetti sulla salute siano ancora più importanti dopo un’esposizione di maggior durata a condizioni di forte inquinamento atmosferico, in caso di viaggi che si ripetono per la medesima destinazione, o se chi viaggia è un soggetto con pre-esistenti problemi di salute.

Né Pechino né Los Angeles sono note per la qualità della loro aria pulita, ma la quella di Pechino è significativamente peggiore. Durante il periodo dello studio la concentrazione di particelle aerodisperse a Pechino era in media superiore del 371% rispetto a Los Angeles.

In passato Los Angeles era inquinata quasi quanto lo è oggi Pechino e il fatto che oggi la situazione della città americana sia migliore di quella di Pechino dimostra che la qualità dell'aria di una città può migliorare notevolmente quando vengono messe in atto politiche ambientali efficaci.

È importante notare che Pechino è solo una delle tante città altamente inquinate che attira ogni anno milioni di turisti e viaggiatori d'affari. Diverse altre città in Cina e India sono incluse nella classifica delle città più inquinate al mondo; inoltre anche alcune capitali europee come Londra e Parigi hanno livelli di inquinamento che superano i limiti legali stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Chi viaggia frequentemente possono essere rassicurati dal sapere che i partecipanti allo studio sono tornati ai livelli precedenti il viaggio una volta tornati a Los Angeles. Tuttavia, qualcuno potrebbero pensare due volte prima di organizzare una visita prolungata in una delle città di cui sopra.

Ci sono tuttavia alcune strategie per mitigare il rischio di sviluppare problemi di salute quando si viaggia in città inquinate: innanzi tutto si raccomanda di evitare un'intensa attività fisica, come correre all'aperto o fare escursioni. Per chi soffre di problemi cardiovascolari sarebbe opportuno evitare di recarsi in queste località per lunghi periodi, specialmente nei periodi con picchi di inquinamento atmosferico. Se una persona deve comunque viaggiare verso queste destinazioni e soggiornarvi per lunghi periodi di tempo, il consiglio è quello di rimanere il più possibile al chiuso in luoghi dove siano funzionanti dispositivi per la depurazione dell’aria.





Bibliografia

Yan Lin, et al. Pro-Oxidative and Pro-Inflammatory Effects After Traveling from Los Angeles to Beijing: A Biomarker-Based Natural Experiment. Circulation 2019; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.042054

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31744317

www.md-digital.it/site/index.php/ricerca/6854-citta-a-forte-inquinamento-anche-una-breve-visita-nuoce-alla-salute

Questi inquinanti tendono ovviamente a calare dopo alcuni giorni ritornando alla vita normale, ovviamente c’è da capire quali effetti possono provocare a lunga distanza uno “ shock “ del genere.

Questi risultati sono in linea con quanto rilevato da noi nei due studi piloti che hanno dosato metalli pesanti e pcb in ammalati di cancro e di patologie tiroidee residenti in aree con inquinamento ( Campania )

symbiosisonlinepublishing.com/cancerscience-research/cancerscience-research52.php

link.springer.com/article/10.1007%2Fs10534-018-0091-9

Indubbiamente la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo , la prevenzione primaria e la riduzione drastica di smaltimenti dolosi e colposi sono una priorità mondiale. In realtà noi stiamo cambiando le generazioni future in quanto molte di queste sostanze agiscono anche da "interferenti endocrini" e altre hanno azione complessa epigenetica.