"Le condizioni sanitarie dei migranti a bordo della Open Arms potevano definirsi mediocri, il protrarsi in quelle condizioni rappresentava un fattore di rischio molto elevato per la loro salute psicofisica.Questa condizione avrebbe potuto determinare un aggravamento delle loro condizioni e rappresentare un rischio sia per i migranti che per il personale della nave".

Questo è quanto ha detto il dirigente medico dell'Asp di Agrigento, Vincenzo Asaro, per descrivere le condizioni a bordo dell'Open Arms durante la Missione 65 nella sua testimonianza al processo di Palermo nel quale è imputato il leader della Lega Matteo Salvini con l'accusa di sequestro di persona.

L'avvocata di Salvini, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, ha invece posto l'accento sulla testimonianza del capitano di missione della Open Arms che, secondo la sua interpretazione, avrebbe dimostrato l'infondatezza del principale capo d'imputazione del suo assistito.

E Salvini come ha commentato l'udienza? Così: "Sono “solo” da 11 ore in Tribunale a Palermo, dove si processano i mafiosi, per aver difeso da ministro i confini della mia Italia. Ma vi sembra normale???"

La foto in alto faceva da cornice alla dichiarazione.