Vincenzo Salemme "Principe" di San Silvestro al Manzoni

Un meraviglioso ricco programma di eventi culturali e teatrali che, oltre mescolanze di comicità, offre un universo di “letteratura” a vari livelli, degno di essere vissuto almeno in questo periodo, in cui si respira lo spirito natalizio, dedicarsi al divertimento e alla solidarietà, è un bel viatico per salutare l'anno che verrà.

Un luogo dove poter sognare, un “invito” perentorio non ha altro significato che quello di comunicare: “ti consiglio di essere un attento conoscitore di proposte natalizie e non solo... poi, tutti in carrozza!”

Dopo lo straordinario successo riscosso durante le ultime due stagioni teatrali, battendo ogni record d’incasso, Vincenzo Salemme tornato con una sua nuova divertentissima commedia: “Con tutto il cuore”, meritato, detiene l'esclusivo scettro di Capodanno.

Per San Silvestro sono previste 2 recite, alle ore 17,30 e alle ore 21,30 al Teatro Manzoni Milano. Al termine della recita delle 21,30, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà al nuovo anno con spumante, panettone e un buffet di dolci insieme a Vincenzo Salemme e alla sua Compagnia.

Inoltre in occasione della recita delle ore 21,30 sarà possibile cenare nel foyer del Teatro a partire dalle ore 20,30, info su prenotazione, prezzo e menù sul sito del Teatro www.teatromanzoni.it.

Una prova di abilità nella quale ammirare la grande bravura della compagnia affiatata; chi ha già apprezzato Salemme nelle passate stagioni, come in passato, una sola “immagine” per valutare se andare a teatro assolutamente.

“Il mio nuovo spettacolo sarà ancora una commedia. Nel senso più scolastico della parola. Perché anche stavolta, come nella mia precedente "Una festa esagerata", vorrei che il pubblico si divertisse molto. E perché anche stavolta al centro della vicenda c'è un piccolo uomo, il mite insegnante di lettere antiche, che subisce un trapianto di cuore, ma non sa che il cuore gli è stato dato in dono, è quello di un feroce delinquente”.

Intanto lo spettacolo debuttato in prima nazionale l'11 dicembre al Manzoni, prima di iniziare il tour in tutta Italia, proseguirà le repliche fino all'01 gennaio 2019 compreso, alle ore 18:00



Il lavoro condensa con sincerità, l'intento del regista: “contemporanea disfatta, della povertà e la corruzione”.





_©Angelo Antonio Messina