Il potere evocativo dei dipinti, la loro portata metaforica e al contempo l’essere oggetti di pregio inestimabile sono sempre la primaria fonte d’ispirazione per Fabiana Gabellini. Un quadro che è un talismano, emblema di innocenza e di libertà, ma anche specchio dell’anima in grado di racchiudere i segreti e l’identità stessa della donna che indosserà gli artistici abiti sartoriali creati dalla giovane fashion designer. Ad interpretare la capsule collection di Fabiana Gabellini è la top model internazionale Andreea Duma la cui bellezza “regale” evoca una indimenticabile icona di stile: Grace Kelly. Eleganza innata, sguardo affascinante, un fisico scolpito da anni di sport, Andreea vive a Roma da parecchio tempo e, in Italia, ha conquistato le passerelle dei più importanti stilisti, da Valentino a Gattinoni, a Fendi. Nel mondo della moda sin da quando era bambina, anno dopo anno ha raggiunto traguardi sempre più importanti: sfilate, cataloghi, campagne pubblicitarie, programmi televisivi e cinema. Nonostante le sue due lauree: una in Giornalismo e Relazioni Pubbliche e l'altra in Psicologia Infantile, ha sempre seguito la sua passione arrivando a sfilare anche dentro il Museo del Louvre. Testarda, curiosa, amante delle sfide e con un cuore grande, Andreea rispecchia perfettamente lo stile di Fabiana Gabellini e dei suoi capi negli scatti super cool del noto fotografo Angelo Apolito, realizzati nei luoghi più iconici di Roma: da Piazza di Spagna a Piazza Venezia fino alla Fontana di Trevi.

Abiti da sogno, spettacolari, ricchi di dettagli preziosi e ricercati. I volumi sono ampi, i tessuti lucidi e pregiati giocano con la luce facendola scivolare su lunghe superfici e grandi insenature di ombre in un continuo alternarsi. Un'opulenza elegante e rigorosa decora ogni singola creazione con minuziosità e splendore; la donna di Fabiana Gabellini, proprio come quella di un’opera d’arte, è flessuosa e disinibita, consapevole della propria femminilità. Una capsule collection romantica, ispirata alla natura, ai fiori come massima espressione di una perfezione naturale e poetica.

Abiti puri e semplici che nascondono invece un'accentuata complessità di forme e colori, dimostrando così il loro infinito fascino e “dipingendo” una delicatezza femminile effimera e sognante.

Gli outfits sono stati completati da accessori e bijoux di Francesca Munzi: piccole creazioni artistiche in macramè e pietre semipreziose, rigorosamente fatte a mano, che dimostrano un savoir-faire artigianale tipicamente italiano. La collaborazione tra Francesca Munzi e Fabiana Gabellini si estende, naturalmente, anche alla collezione Bridal ed a tutte le creazioni da cerimonia, per enfatizzare, con un tocco glamour ed estremamente raffinato, la meraviglia degli abiti Haute Couture Fabiana Gabellini Made to Measure.

Credits: Ph. ©Angelo Apolito, Stylist Francesca Munzi, Hair Michele Spanò, Make-Up Paolo Luciani, Designer Fabiana Gabellini, Model Andreea Duma