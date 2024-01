Si chiude una seduta poco mossa per le borse europee. Il clima attendista è innescato dall'imminente rilascio del dato sull'inflazione negli USa, dal quale si cercheranno nuovi indizi sulle politiche monetarie, e l'avvio della stagione delle trimestrali. L'indice FTSE Mib di Milano chiude in lieve rialzo, +0,14% a 30.450 punti. Il resto del continente si è mosso a tinte miste, ma comunque di poco. Tra i best performers di Milano, in evidenza Fineco (+2,36%), Iveco (+2,16%), Azimut (+1,64%) e Unicredit (+1,21%).