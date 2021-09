Tra settembre e ottobre 2021 i dj producer Andrew Novelli e Nicola Serena pubblicheranno ben quattro nuovi dischi. "Succede perché la scorsa estate abbiamo lavorato sodo!", raccontano scherzando i due artisti.

Delle quattro nuove produzioni, due escono sulla loro etichetta Kantara Records. La prima è un remix affidato da Jaywork di un bel successo del passato di Daniele Soriani, ovvero "Starlight" in uscita il 24 settembre. "Abbiamo fatto questo remix andando a ritrovare le sonorità house anni '80 '90, sonorità di gran classe", racconta Andrea Novelli. "In 'You were my hero' invece spicca la spettacolare voce della super sexy Honey ed esce il 15 Ottobre. Esce in due versioni, una per le radio e una dub x i club. La traccia ha un ritmo serrato, quasi al limite del genere house".

Per le altre due produzioni Andrew Novelli e Nicola Serena si appoggiano ad altre etichette del gruppo Jaywork: su Planet Arc Record l'8 ottobre esce "Black Volta River". E' un brano con sonorità espressamente afro house. C'è anche una versione house lounge. "Entrambe le versioni comunque sono altamente e due consigliate il momento dell'aperitivo", scherzano Andrew Novelli e Nicola Serena.

La quarta produzione dei due artisti, "Techno Mama", verrà invece pubblicata su etichetta D:Side il 29 ottobre. E' un disco a cui Andrew Novelli tiene molto, visto che durante la realizzazione del brano è venduta a mancare la sua mamma, dunque questo brano è prima di tutto un tributo a lei. La promozione tra i dj del brano è già iniziata e i primi feedback sono decisamente positivi.

Sarebbe già abbastanza, ma ovviamente la bella musica va proposta live e/o in streaming. Sembra sia imminente una serie di live session di Andrew Novelli con il suo socio Nicola Serena e c'è già un certo fermento. Tutti i dettagli sui dj set e i contatti di Kantara Records e dei due artisti sono disponibili sulla pagina Instagram di Andrew Novelli

Andrew Novelli Instagram

https://www.instagram.com/andrew_novelli_dj_producer/