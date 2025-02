Serenissima Ristorazione, leader nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, celebra i suoi 40 anni con una strategia di crescita che unisce sostenibilità, diversificazione e innovazione tecnologica. La società, guidata dalla famiglia Putin, mira a consolidare la propria posizione nei mercati tradizionali e a espandersi in nuovi settori come il catering aereo, crocieristico e la grande distribuzione organizzata (GDO).



Serenissima Ristorazione: l’ampliamento dello stabilimento di Boara Pisani

A partire da gennaio 2025, lo stabilimento di Boara Pisani (in provincia di Padova) sarà pienamente operativo dopo un’importante fase di ampliamento. La struttura ospiterà una nuova area dedicata alla produzione dei menu per il brand Imperiali Chef, destinati a compagnie aeree, crociere e supermercati. Grazie a un investimento di oltre 60 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, la capacità produttiva dello stabilimento aumenterà notevolmente, passando dai 3.000 piatti giornalieri a una produzione significativamente superiore. La struttura dispone di una “Camera Bianca” di 600 mq, simile a quelle farmaceutiche, per minimizzare il rischio di contaminazione.

I menu offerti includono piatti asiatici e della tradizione italiana, presto disponibili anche sugli scaffali della GDO in Italia e all’estero. Serenissima Ristorazione è formata da 14 società controllate che spaziano dalla ristorazione collettiva (scolastica, ospedaliera, aziendale) alla ristorazione automatica e commerciale. Grazie a realtà come Rossi Giants, Imes e F.F.F., presidia anche la distribuzione alimentare per il settore HoReCa, mentre Ristovending si occupa di distribuzione automatica. A livello internazionale, l’azienda si è espansa in Spagna e Polonia attraverso le filiali Serenissima Iberia e Serenissima Polska.



Serenissima Ristorazione: sostenibilità, innovazione e gestione familiare

Nel 2024, Serenissima Ristorazione ha presentato il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, confermando il forte impegno per la comunità locale. Il 99% dei fornitori è italiano e l’azienda vanta un’occupazione femminile pari all’80%. Gli investimenti pianificati per il prossimo triennio, pari a 60 milioni di euro, saranno destinati all’efficienza energetica, all’ottimizzazione dei processi produttivi e alla riduzione degli sprechi. La gestione familiare è un pilastro del successo aziendale. Il fondatore Mario Putin ha affidato ai figli ruoli chiave: Tommaso (Vicepresidente), Giulia (responsabile acquisti), Massimiliano (sviluppo internazionale) e Maria Leida (area qualità).

“La gestione familiare – ha sottolineato Mario Putin – ci assicura affidabilità, rapidità decisionale e capacità di far fronte a investimenti con orizzonti temporali di lungo periodo, con un focus sull’innovazione e sull’impatto ambientale e sociale delle nostre attività”. Con un fatturato previsto di oltre 580 milioni di euro nel 2024 e l’obiettivo di superare i 700 milioni entro i prossimi tre anni, Serenissima Ristorazione punta a consolidarsi come punto di riferimento internazionale nei settori della ristorazione collettiva e commerciale, diversificando al contempo la propria offerta e migliorando costantemente la qualità dei suoi servizi.