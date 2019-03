Marotta, Icardi e Wanda Nara si sono visti... un incontro che però non ha prodotto alcun risultato

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, su Twitter, ha fatto sapere di aver incontrato Mauro Icardi e Wanda Nara.

"Si è trattato di un incontro cordiale - ha scritto Marotta - volto alla ricerca di una soluzione nell'interesse di tutte le parti coinvolte."

Secondo Sky, però, l'incontro tra Marotta e i coniugi Icardi, anche se forse sarebbe più corretto chiamarli coniugi Nara, non avrebbe portato molti risultati.





In questi giorni, Icardi è ufficialmente in cura per un problema al ginocchio che, in base all'ultimo certificato medico, non parrebbe consentirgli di giocare. Curiosamente, però, il problema al ginocchio di Icardi, che lo infastidisce fin da inizio stagione e che in precedenza non gli aveva impedito di scendere in campo, è esploso in tutta la sua gravità subito dopo essergli stato comunicato di non essere più il capitano della squadra... con la fascia che si è spostata sul braccio di Handanovic.

In base alle indiscrezioni riportate da Sky, l'Inter non avrebbe intenzione di restituire la fascia ad Icardi, mentre il giocatore e la moglie agente non sembrerebbero ancora voler accettare tale scelta.

Questo incontro, quindi, non è stato fatto tanto per discutere del futuro all'Inter del centravanti argentino, anche se, gioco forza, è questo l'argomento su cui le due parti prima o poi si dovranno confrontare.

Nel frattempo, Spalletti dovrà "accontentarsi" di far giocare Lautaro Martinez.