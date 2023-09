Il “Sikania Film Festival”, rassegna del cortometraggio internazionale, ha entusiasmato i partecipanti per la bellezza degli ospiti intervenuti e la precisione e dedizione dello staff. È stato un evento meraviglioso organizzato da “Just Events” di Angelo Pappalardo in collaborazione con “Sikania Network” di Marco Ferrara e con la direzione artistica di Angela Mori.

A dare spettacolo nello spettacolo è stato il Designer Giuseppe Fata, noto come “il Genio dell’Arte sulla Testa”, che in precedenza ha ricevuto il prestigioso Oscar per la moda e del designer nel mondo e ha vestito le più grandi star di Hollywood portando al “Sikania Film Festival” la straordinaria scultura Rosa Rouge. Tantissimi altri ospiti, tra cui Virginia Cristaldi, bellissima nota cantautrice siciliana, il formidabile ed energico rocker cantautore Nema ed Emilio Valvo, compositore e autore di varie colonne sonore.

Emozionanti i balli della “Dance Generation” di Domenico Emanuele e l’insegnante Mary Garufi, coi ballerini, che hanno portato spettacolari coreografie, tra cui una dal film “Matrix” e “Due vite” di Marco Mengoni. La bellezza ha sfilato in passarella con classe ed eleganza grazie alla “Maison Du Cochon”, di Liliana Nigro con le coreografie di Valentina Marchese ed Erika Spagnolo, le splendide le ballerine burlesque Nyd Girls, la prestigiosa mostra fotografica del grande fotografo delle star Dino Stornello, col momento di portamento e classe grazie all’accademia “Io Donna” di Meli Annino e défilé di stile con Marina D’Antone e Mariapia Spoto. Proiezione speciale del cortometraggio “Oltre il ring” di Fabiana Muni, e “Negli occhi di un bambino” di Marco Ferrara.

Un festival carico di ospiti ed emozioni, ricco di sorprese e bellezza grazie anche a Darioloris Cerfolli make-up artist, candidato al festival di Venezia e al David di Donatello come miglior make-up e direttore della sua Accademia di trucco, mentre le meravigliose acconciature sono state affidate a Giuseppe Ferrara, fashion touch. I cortometraggi in gara sono stati 9 ed i vincitori dei tre premi sono stati: “Premio Sikania film festival”, consegnato dagli organizzatori Marco Ferrara e Angelo Pappalardo al film “Scomparire” del regista Daniele Nicolosi; “Premio Global”, consegnato dal direttore artistico Angela Mori al regista Franco del film “Non sai quanti nomi ti ho dato”; “Premio Etna”, consegnato dal presidente della Giuria Cirino Cristaldi al film “Salanitro”. La giuria di qualità è stata composta da volti noti del cinema, dello spettacolo, e della politica, quali Dario Loris Cerfolli, Nuccio Anastasi, Enzo Stroscio, Federica Cappelletti, Giuseppe Cantarella, Samantha Polizzi, Valentina Marchese, Valentina Bonaccorso, Luigi Mingrone.

La serata è stata presentata da Manuela Melita, aiutata alla consegna dei vari premi delle altre categorie vincenti dalle tre fantastiche hostess Sikania (Clara Confettura, Lucia Statella e Chiara Calà). I premi speciali della prima edizione del festival sono stati: Premio Gruppo Strazzeri (Non sai quanti nomi ti ho dato); miglior attrice protagonista (Euridice Axen); miglior attore protagonista (Giovanni Volpe); miglior non protagonista (Antonio Cocuzza); miglior under 18 (i protagonisti del film Eternal Wanderers); miglior sceneggiatura e soggetto (Salanitro); miglior colonna sonora (Non sai quanti nomi ti ho dato); miglior produzione (Scomparire); miglior regia a “Corpo muto”; miglior attrice non protagonista (Rachele Patanè); Premio Globus Television (Salanitro). Sono intervenuti alla conferenza l’Assessore Dario Moscato, l’Assessore Marina Virgillito e il Direttore artistico dell’Auditorium “Nelson Mandela” Nicola Abbadessa.

Si ringrazia rispettivamente il Comune di Misterbianco, il Sindaco Dottor Marco Corsaro e il Dottor Dario Moscato per aver accolto la manifestazione, una serata meravigliosa, ricca di emozione e spettacolo, che ha davvero coinvolto positivamente i partecipanti già trepidanti nell’attesa del prossimo evento targato “Sikania Network”.