Guenther Oettinger, commissario al Bilancio, ipotizza sanzioni all'Italia se ostacolerà l'approvazione al bilancio dell'Ue

Il Commissario al Bilancio dell'Ue, il tedesco Guenther Oettinger è tornato a parlare dell'Italia e della decisione del nostro governo di opporsi all'approvazione del bilancio comunitario.

Lo ha fatto in un tweet pubblicato ieri sul proprio account in cui ha scritto che bloccare le trattative a tempo indeterminato sul bilancio europeo finirebbe per non essere nell'interesse di uno Stato membro.

Senza accordo, non ci sarebbero neppure i fondi per finanziare il controllo e la protezione dei confini dell'Europa. E il controllo delle frontiere è anche nell'interesse dell'Italia!

Blocking the negotiations of our long-term #EUBudget can not be in the interest of any Member State: No deal, no money for 10 000 border gards foreseen for #EU external borders. And border control is in interest of #Italy