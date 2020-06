Un addio inevitabile, quello di un attaccante, al Napoli. La decisione definitiva sarebbe così arrivata, dopo una lunga riflessione. Si dividono le strade tra il polacco Milik e la squadra partenopea. In modo ineluttabile.

L'allettante proposta per il suo rinnovo da parte del Patron De Laurentiis non sarebbe servita. È probabil eche il centravanti polacco abbia già in tasca un accordo con un'altra squadra. E se il Napoli non lo vorrà perdere a parametro zero, dovrà accettare le condizioni che gli verrannoofferte nella prossioma sessione di mercato.

Quali saranno le squadre interessate a Milik?