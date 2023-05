CASERTA - (Ernesto Genoni) - Coinvolgente e denso di riflessioni il service promosso dal Lions Club "Caserta Real Sito di S.Leucio" all’ ITIS Buonarroti di Caserta, nella circostanza gremito da un folto gruppo di studenti, che ha seguito con interesse lo svolgimento del meeting, interagendo con i relatori.

Dopo le introduzioni del Presidente del Lions Club Dott.Giuseppe Di Sorbo e della Prof. Lidia Santagata Nicolini (Responsabile di Circoscrizione sul tema) e della Prof.Sabrina Palmieri (Referente dell’Istituto ospite, nonché rappresentante della Dirigente Scolastica Prof.Vittoria De Lucia) e i saluti istituzionali del Dott.Enzo Battarra (Assessore alla Cultura del Comune di Caserta), i lavori sono entrati nel vivo con la presentazione, da parte del moderatore Avv.Mario Romano, socio onorario del L.C.Caserta Real Sito, dei relatori Dott.Antonio Porcaro (Coordinatore distrettuale per il service), Avv.Antonello Salzano (già Presidente ACI) e Dott.Maurizio Grillo (Medico chirurgo del P.S. dell’Ospedale Cardarelli di Napoli).



Nello specifico, nel suo intervento, il Dott.Porcaro, si è soffermato sul dato statistico che per il 2021, anno, peraltro, caratterizzato da una diminuzione del traffico automobilistico a causa del Covid 19, denuncia una percentuale altissima, pari al 46,7 %, di sinistri stradali riguardanti l’età giovanile dai 18 ai 24 anni, la cui causa va ricercata nella velocità, nel mancato uso del casco e nella guida in stato di ubriachezza.

Forte impressione hanno suscitato le parole, accompagnate da proiezione di foto, con cui l’Avv.Salzano ha raccontato una sua personale drammatica esperienza vissuta sei anni or sono a seguito di un incidente stradale che stava per costargli la vita: i segni dei numerosi interventi subiti sono ancora presenti sul suo viso e rappresentano un monito alla prudenza, monito che egli sente di rivolgere caldamente ai giovani studenti, invitandoli a non sentirsi invincibili, forti della loro gioventù.

Di uguale impatto è risultato, anche, l’intervento del Dott. Grillo che ha riferito il dramma cui lo porta ad assistere quotidianamente la sua attività di medico ospedaliero addetto al reparto di Pronto Soccorso, dove si presentano migliaia di feriti al mese, la più parte dei quali, oltre il 60%, giovani, vittime di sinistri stradali.

Oltre che ad invitare, a sua volta, alla massima prudenza, Grillo ha colto l’occasione per fornire alcuni utili suggerimenti per porre in atto il primo soccorso, allorchè ci si trova in presenza di un ferito a seguito di incidente, avvertendo che erronee manovre possono portare all’aggravamento del trauma e, In qualche caso, addirittura alla morte dell’infortunato.

Esaurite le relazioni, tutte ricche di spunti interessanti, come si è detto, la seconda parte del programma è stata dedicata a prove pratiche dimostrative svolte dall’Ispettore della Polistrada di Caserta Domenico Loffredo, coadiuvato dalla sua collega Isp.Caterina Madonna. Avvalendosi di un tappeto riproducente un percorso stradale con birilli e rotonde, l’Ispettore Loffredo ha chiamato ad una prova pratica di guida alcuni studenti diciottenni (già in possesso di patente e, perciò, abilitati alla guida), dotandoli di speciali maschere ottiche capaci di simulare lo stato di ebbrezza, a causa del quale il “guidatore” è uscito di strada, provocando un incidente sulla stessa corsia, in precedenza correttamente percorsa quando non indossava quegli “occhiali”.

Nel suo commento, l’Ispettore ha elencato una serie di fenomeni che si verificano non solo a causa di ubriachezza e uso di sostanze stupefacenti, ma anche per la velocità, per l’uso sconsiderato del telefonino durante la guida, o per il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza sia da parte del guidatore che dei passeggeri, compresi quelli del sedile posteriore, come egli ha avuto modo di verificare durante la sua lunga esperienza “sul campo” che lo ha portato a sanzionare gli autori di sinistri con il ritiro della patente: più che la sanzione che segue il sinistro ormai commesso – ha ribadito Loffredo – è bene battersi per un’azione di prevenzione volta a diminuire il numero dei sinistri e a tutelare il bene prezioso della vita.

Nel ringraziare gli intervenuti e il Comitato organizzatore (nelle persone della Prof.Santagata e del Dr.Giovanni Imparato), il Moderatore Avv. Romano, sottolineandone l’alto valore, ha qualificato alla stregua di “lezioni universitarie” le relazioni e di “master post-universitario” quella svolto dall’ Ispettore della Polstrada!

A coronamento dell’evento e prima della consegna di pergamene-ricordo da parte del Presidente Di Sorbo, ha illustrato le sue conclusioni il Presidente della IV Circoscrizione Colonnello Giuseppe Casapulla che, anche a nome del Governatore del Distretto 108YA Dott.Franco Scarpino, non ha mancato di rivolgere un caldo apprezzamento per l’iniziativa del Lions Club Caserta Real Sito di San Leucio, realizzata - com’è, ormai, tradizione - in proficua sinergia con la Scuola.