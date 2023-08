Oltre ad un accenno a quanto sta accadendo in Ucraina e a quanto accaduto alle Hawaii, dopo l'Angelus odierno a Piazza San Pietro, il Papa ha parlato di migranti:

"Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: quarantuno persone hanno perso la vita. Ho pregato per loro. E con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall’inizio dell’anno già quasi duemila uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l’Europa. È una piaga aperta della nostra umanità. Incoraggio gli sforzi politici e diplomatici che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza, come pure l’impegno di tutti coloro che operano per prevenire i naufragi e soccorrere i migranti".

E in queste ore non cala il numero di coloro che continuano ad attraversare il Mediterraneo, con costanti arrivi a Lampedusa: sei i barchini soccorsi durante la notte dalle motovedette della Guardia costiera, mentre uno è riuscito ad arrivare direttamente al molo Madonnina: 277 il totale delle persone che hanno raggiunto l'isola. Solo ieri, in 24 ore, a Lampedusa ci sono stati 27 sbarchi per complessivi 718 migranti.

Sono diventati così 2.127 i migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola, nonostante ieri ne siano stati trasferiti 1.050 a Porto Empedocle e Augusta via traghetto.