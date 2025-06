Dopo il debutto con “Tetrapak”, AlePerSempre torna con “È l’ora giusta”, il suo secondo singolo, confermando la propria identità artistica e ampliando il proprio panorama sonoro. Se il primo brano è stata una dichiarazione di libertà ed un inno all'autodeterminazione, questo nuovo pezzo è un invito a lasciarsi trasportare dalle sensazioni più leggere, ma non meno autentiche.

Con una miscela di sonorità pop, indie, dance e funk, “È l’ora giusta” si presenta come il brano ideale per l’estate: fresco, energico e malinconico allo stesso tempo. Un ritmo incalzante, coinvolgente, con cassa a quarti accompagna parole e melodie che parlano di desiderio, attesa, nostalgia e attrazione, con la sincerità diretta e viscerale che contraddistingue l’artista milanese.

La canzone esplora il tema dei primi amori, quelli che non si scordano mai e che, anche a distanza di tempo, riescono a farci battere il cuore con la stessa intensità. Una storia fatta di incontri sfuggenti, ricordi condivisi e voglia di ritrovare chi ci ha fatto sentire davvero vivi.

A impreziosire il singolo, un videoclip evocativo diretto da Lorenzo Catapano per l’agenzia Fourchetta. Protagonisti del video sono i ballerini Francesca Minozzi e Davide Rosa, che danno corpo e anima al desiderio e alla sensualità di due ragazzi che si incontrano per caso in un club di Roma. Tra sguardi, gesti e passi di danza, nasce un amore improvviso, travolgente, sulle note di “È l’ora giusta”, cantata da AlePerSempre dal vivo sul palco. Un sogno che sembra diventare realtà, ma che si dissolve improvvisamente: le luci del club e del palco si spengono, e resta solo l’inserviente del locale Samira Bara a pulire il pavimento, come a segnare la fine di un momento magico, ma fugace.

“È l’ora giusta” dà continuità al percorso artistico, mostrando un lato più leggero e giocoso di AlePerSempre, senza perdere quella componente emotiva e personale che ha già colpito chi ha ascoltato il suo primo brano. L’invito dell’autore è ritrovare sé stessi attraverso la musica, a riscoprire i sentimenti veri, quelli che fanno battere il cuore. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 20 giugno 2025.

Social:

Youtube: https://www.youtube.com/@AlePerSempre

Instagram:https://www.instagram.com/alepersempre_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@alepersempre

Facebook: https://www.facebook.com/alepersempremusic

X: https://x.com/AlePerSempre_x