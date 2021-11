Sea-Watch 4 ha chiesto un porto per i 475 naufraghi a bordo.

All'equipaggio della nave umanitaria, Malta non sta rispondendo risponde, mentre l'Italia ha negato l'approdo.

"La legge internazionale stabilisce che le persone soccorse in mare debbano essere portate nel porto sicuro più vicino", ricordano dalla Sea-Watch. "Chiediamo alle autorità di rispettarla".

Quel tale... il parlamentare di estrema destra che fa l'influencer sui social per supportare lo stipendio da senatore... ha commentato così il rifiuto dell'Italia:

"Io venerdì 17 dicembre andrò a processo per aver difeso i confini e l’onore del mio Paese. Spero che anche altri la smettano di far sbarcare chiunque".

Nell'attuale missione di salvataggio, Sea-Watch 4 ha tratto in salvo una bambina nata poche ore prima su un barcone (foto in alto). La neonata con la madre e altre 5 persone sono fortunatamente state evacuate per ragioni mediche.

Pertanto, come logica fa intendere, per quel tale di cui sopra difendere l'onore e i confini del Paese significa negare aiuto a chi sia in difficoltà, anche se rischia di annegare.

Ma questo perché si tratta di persone. Se invece fossero stati gatti, beh... sarebbe stato diverso!





Crediti immagine: @SeaWatchItaly