Doppia candidatura per il romanzo "Passaggi di proprietà", LINEA edizioni, Padova 2021, dello scrittore e storico dell’arte Salvatore Enrico Anselmi, inserito ufficialmente tra le opere in concorso alla XLI edizione del Premio Letterario Giovanni Comisso e alla LX edizione del Premio Letterario Campiello, due tra le più prestigiose manifestazioni letterarie del panorama nazionale italiano.

Le opere iscritte saranno oggetto di selezione da parte delle giurie dei due premi per accedere alle finali e aggiudicarsi gli ambiti riconoscimenti che accolgono i più interessanti titoli di narrativa della stagione.

«È stato davvero una forte e mozione, nonché motivo d’orgoglio, l’inserimento del mio romanzo nella rosa delle opere candidate – dichiara l’autore – benché ora la strada sia tutta in salita in ragione del folto gruppo di scrittori partecipanti, tra i più originali e accreditati del panorama contemporaneo. Ma anche per questa ragione aver avuto accesso a tali manifestazioni è motivo di grande soddisfazione. Staremo a vedere».

"Passaggi di proprietà", ovvero Storia di un quadro, continua dunque a riscuotere lusinghiere affermazioni presso la critica e il pubblico. Già segnalato dalla Società Dante Alighieri e dai principali organi di stampa, è stato presente nello scorso mese di febbraio ad Italia Book Festival, Fiera della media editoria, e oggetto di dibattito presso rubriche di attualità letteraria nel web.

Prosegue ora la fortunata stagione di incontri e conversazioni con l’autore.

Il romanzo sarà presentato a Roma il prossimo 22 aprile, alle ore 18, presso Il Libraccio in via Nazionale. A colloquio con l’autore, saranno invitate Renata Crea, germanista e traduttrice, e Francesca Ceci, archeologa - Musei Capitolini di Roma, già partecipe alla presentazione dello scorso 25 febbraio svoltasi a cura di Archeotuscia, presso il Palazzo dei Papi, sala Ce.di.do. di Viterbo.